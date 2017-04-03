'Lyon, Beşiktaş'ı Arena'da yenemez...'

Sabah Spor'un usta yazarı Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 3-0 yendiği ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediği maçı değerlendirdi.

Gençlerbirliği, hafta boyu, "Beşiktaş'ı nasıl durdururum, golü nasıl kontradan atarım" diye çalışmış. Ümit Özat, iki taktikle gelmiş. İyi savunma ve kontradan gole odaklanmış. Ahmet sağdan Uğur da soldan gelip golü aradılar ki, hatta ilk golü kontraya çıkarken yediler. Fabri'nin sakatlandığı pozisyonda 1-0 öne de geçebilirlerdi. Çok yakın, agresif oynayarak Beşiktaş'ı zorladılar ancak son 30 dakikada çözüldüler.