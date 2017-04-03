Maç başladı: Galatasaray - Adanaspor

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ya da en azından ikinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veren Galatasaray bu akşam TT Arena'da Adanaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci Medipol Başakşehir'in puansız kapattığı haftada kazanıp, rakibi ile farkı 4'e indirmeyi hedefliyor. Adanaspor maçının ardından sırasıyla Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacak olan Cimbom'un üç kritik sınavdan alacağı sonuçlar ligdeki konumunu büyük ölçüde belirleyecek. Hedef 3'te 3 ile zirveye tekrar ortak olmak. Adanaspor karşısında puan kaybedilmesi halinde ise sarıkırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gerisine düşerek 4'üncü sıraya gerileyecek. Tüm hesapları galibiyet üzerine yapan Tudor, hücum ağırlıklı bir kadro ile sahada olacak.



STAT: Türk Telekom Arena

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu



SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1



GALATASARAY: Muslera, Cavanda, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Yasin, Rodrigues, Podolski, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor



ADANASPOR: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Halil Birahim, Koman, Fouginho,Sami Can, Ahmet Dereli, Vinicius Magaye

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Şahin.