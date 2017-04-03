"Öldü" denilen İlyas Tüfekçi yoğun bakımdan çıktı

ALS tedavisi gören eski futbolcu ve teknik direktör İlyas Tüfekçi'nin hayatını kaybettiği yönünde çıkan haberlere yalanlama geldi.

ALS tedavisi gören eski futbolcu ve teknik direktör İlyas Tüfekçi'nin hayatını kaybettiği yönündeki haber sosyal medyada yayılmıştı.

Ancak bu haberin doğru olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Tüfekçi'nin kızı sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak babasının durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi, babasının cuma günü yoğun bakımdan çıkarıldığını söyleyerek "Saçma sapan haberlere inanmayınız. İyiyiz çok şükür, daha da iyi olacağız" açıklamasını yaptı.