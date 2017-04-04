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Giriş Tarihi: 4.4.2017 19:52 Güncelleme Tarihi: 4.4.2017 19:57
Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında ve karşı karşıya geliyor. İlk maçı 1-1 beraberlikle biten bu eşleşmenin rövanşını A Spor ve sabah.com.tr'den naklen izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan - karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka.

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Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (CANLI)
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