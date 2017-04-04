Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (CANLI)

Giriş Tarihi: 4.4.2017 19:52Güncelleme Tarihi: 4.4.2017 19:57
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Akhisar Belediyespor ve Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. İlk maçı 1-1 beraberlikle biten bu eşleşmenin rövanşını A Spor ve sabah.com.tr'den naklen izleyebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka.