Medipol Başakşehir yarı finalde

Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor'u 2-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Başakşehir, Fenerbahçe-Kayserispor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar Belediyespor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan çeyrek final rövanş maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Onur'un yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

24. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Bu dakikada Mahmut Tekdemir, kaptığı topu sol kanattaki Cengiz Ünder'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında ceza alanında topla buluşan Adebayor, bekletmeden yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1



İkinci yarı bilgileri ve detaylar geliyor...