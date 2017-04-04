Türkiye’yi unutamadım

İngiltere'den önce Denizlispor'a gelip sonra da Trabzonspor forması giyen Ömer Rıza, 2008'de Ada'ya döndü ama aradan geçen yıllar Ömer'e Türkiye'yi unutturamadı. League Two'da Leyton Orient'in başına geçen Türk asıllı teknik direktör, hem hedeflerini hem de Türkiye günlerini SABAH'a anlattı.



DAĞ GİBİ SORUNLARIMIZ VAR!

Burası İngiltere diye insanlar farklı düşünebilir ama yakın dönemde Leyton Orient'te çok teknik adam değişti. Bunu düşünmemeye çalışıyorum ama BBC dahil bu manşetlerin atılma nedeni o olabilir! Ayrıca küme düşme hattındayız, kurtulmamız için dağ gibi sorunlarımızı aşmamız gerek. Şu anda nefes alacak 5 dakika bile bulmakta zorlanıyorum, 24 saat çalışıyorum. Hedefim her zaman önce profesyonel olmak, ardından Premier Lig'de hocalık yapmak oldu. Daha yeni başladık, çok çalşıp kendimin ve kulübün geleceğini kurtarmak istiyorum. Hızlı, etkileyici bir atak futbolu oynatmak, sahanın tümüne yayılmak ve disiplinli bir savunma yapmak amacındayız. Hem taktiksel olarak, hem de sosyal olarak dengeyi bulmalıyız.



SÜPER LİG'DE ÇALIŞMAYI İSTERİM

Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi olan Trabzonspor'da oynamanın tecrübesi hep yanımda... Uluslararası alanda Türkiye için oynamak isterdim ama son anda olmadı. Ne olursa olsun, Türkiye'deki kariyerimi hala çok seviyorum. Bir Süper Lig ekibine Avrupa kalitesini getirmek, Avrupalı kaliteli isimlerle bir takım kurmayı çok isterim. Eğer bir gün bu fırsat önüme çıkarsa hazır olacağım. İngiltere'de de iyi hocalarla çalıştım ama Türkiye'deki arkadaşlarımı da hiç unutmadım. Giray Bulak harika bir hocaydı, en iyisiydi. Hala Chucky ile (Çağdaş Atan) görüşüyorum. Ceyhun Eriş, Serhat Gülpınar... Haberimi duyup arayanlar, tebrik edenler oldu. Türkiye'deki tüm futbolseverleri seviyorum. Umarım bir gün hızlı, atak ve gönülleri fetheden bir takımla önlerine çıkabilirim!