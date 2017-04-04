Yazarlar Galatasaray-Adanaspor maçını yorumladı

Levent TÜZEMEN: Carole dönse de Linnes oynamalı
Milli maçlar arası Galatasaray
lı oyunculara yaramış. Igor Tudor, isme göre değil performansa dayalı bir takım sahaya çıkardı ve karşılığını aldı. İlk dakikadan itibaren Adanaspor karşısında coşkulu, istekli, mücadele gücü ve koşu kalitesi yüksek bir Galatasaray izledik. Üçlü defansın bu coşkuya rağmen zaman zaman aksadığını da gördük.
Özellikle ilk yarıda Adanaspor
'un hücuma çıkaracağı ve defans arkasına koşu yapabileceği çabuk oyuncuları olsaydı, Galatasaray kalesinde pozisyon da görebilirdi ama Josue-Selçuk ve Podolski'nin istekli oyunu Galatasaray'ı öne taşıdı. Özellikle forma bulduğu her maçta iyi oynamasına rağmen kulübede oturmayı hak etmeyen Linnes, sol kanattan Galatasaray adına etkili bindirmeler yaptı. Tudor'un, Carole iyileşse bile Linnes'e haksızlık yapmaması ve oynatması gerekiyor. Yasin ve Rodrigues'in ilk yarıdaki performansları saman alevi gibiydi. İki oyuncunun yer değiştirmeden bir 45 dakika oynamaya çalışmaları Adana defansı tarafından kolay marke edildi.
Geniş alan oyuncusu Rodrigues'in Cavanda'dan sıkışık alana top istemesi hataydı. İkinci yarı Rodrigues, bu ısrarından vazgeçip, kendisini boş alana atınca önce mükemmel bir gole imza attı, sonra da oyununun kalitesini artırdı.
Yasin, 5 kilit pası rakibe attı ama Linnes'in kazandırdığı penaltıda topukla verdiği pas akıllıcaydı.
Tudor'un heyecanına
ve coşkusuna saygı duyuyorum ancak oyunculara
kenardan müdahale etmeyi de öğrenmeli.
Özellikle ilk yarı Rodrigues-Yasin ikilisinin
kanat değiştirmeleri yapmamasına
müdahale etmemesi büyük hataydı.Tudor'la
birlikte performansı yükselen Selçuk, iki kaliteli
penaltı golü atarken, sahanın her yerine
bastı. Tudor'un sarı kart sınırındaki Selçuk'u
çıkarması doğru bir hamleydi. Podolski'nin
golünden sonra gözüm kulübeye takıldı. Oynamayan oyuncular oynayanlara önce saygı duymalı. Golden sonraki kulübenin hali dostlar sevinirken görsün geçiştirmesiydi.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu geçen yıl
çok ağır eleştirdim ama haftalardır izliyorum,
maç içinde çok 'cool
' takılıyor. Oyunu kesmiyor,
ikili mücadelelere kurallar ölçüsünde izin
veriyor. Belli ki Uğurlu, hakemliğini geliştirmeye
kendini adamış. İyi maç yönetti.