Adım adım finale!

F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan sarılacivertliler, yarı final için büyük avantaja sahip. Ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalan ve son maçında Karabükspor'u yenerek moral bulan Kanarya, bu sezon büyük önem verdiği kupada yoluna devam etmek istiyor. Fenerbahçe, Kayseri temsilcisi karşısında alacağı 2 farklı mağlubiyetlerde bile yarı finale yükselecek. Maç Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmaya gidecek. Uzatmalarda da skor bozulmazsa seri penaltılara geçilecek. Heyecan fırtınası, ATV ekranlarından yayınlanacak.

KAPTAN KALEYE GEÇİYOR

Fener'de kaleci ikilemi var. Advocaat, son maçta güven veren Fabiano'yu kesmek istemiyor ancak sakatlıktan kurtulan Volkan Demirel de görev bekliyor. Advocaat'ın oynamak istediğini söyleyen Volkan'ı son durumunu görmek için sahaya süreceği belirtildi.



YILDIZLAR DİNLENECEK

Teknik direktör Advocaat, bugünkü maçta 3-0'ın avantajını kullanıp yıldız oyuncuları dinlendirecek. Hollandalı hocanın, Karabük sınavında 3 puanı getiren Van Persie, Lens, Mehmet Topal ve Kjaer gibi isimleri kulübede oturtması bekleniyor.



