'ndan 'ya sert tepki!

Giriş Tarihi: 5.4.2017 09:43 Güncelleme Tarihi: 5.4.2017 09:47
Emre Belözoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya sert tepki!

Akhisar Belediyespor - Medipol Başakşehir maçının 86. dakikasında oyundan alınan , hocası 'ya sert tepki gösterdi. Emre'nin tepkisi A Spor kameralarına böyle yansıdı...

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde 1-1 berabere kaldığı Akhisar Belediyespor'u Manisa'daki rövanşta 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu'nun oyundan çıkarken Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya gösterdiği tepki ise maçın önüne geçti! Maç 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle devam ederken 86. dakikada oyundan alınan ve yerini Hakan Özmert'e bırakan Emre, hocası 'ya "En iyi adamını oyundan çıkarıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra sahadaki takım arkadaşlarına kızdığı görülen elindeki su şişesini yere fırlattı.

EMRE'DEN ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ

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Emre Belözoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya sert tepki!
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