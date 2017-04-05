Emre Belözoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya sert tepki!

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde 1-1 berabere kaldığı Akhisar Belediyespor'u Manisa'daki rövanşta 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu'nun oyundan çıkarken Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya gösterdiği tepki ise maçın önüne geçti! Maç 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle devam ederken 86. dakikada oyundan alınan ve yerini Hakan Özmert'e bırakan Emre, hocası Abdullah Avcı'ya "En iyi adamını oyundan çıkarıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra sahadaki takım arkadaşlarına kızdığı görülen Emre Belözoğlu elindeki su şişesini yere fırlattı.

EMRE'DEN ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ