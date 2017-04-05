Galatasaray'da transfer operasyonu başladı

FOTOMAÇ

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 5.4.2017 11:10 Güncelleme Tarihi: 5.4.2017 11:12
Galatasaray'da transfer operasyonu başladı

Gelecek sezonun kadrosu için düğmeye basan Galatasaray'da isimler de ortaya çıkmaya başladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da transfer operasyonu başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz