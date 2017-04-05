Kasımpaşa yarı finalde!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında A Spor ve sabah.com.tr'den canlı yayınlanan maçta Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. İki takım arasında oynanan çeyrek final ilk maçında Kasımpaşa, rakibini 2-0 mağlup etmişti ve bu sonuçla yarı finale yükselen ekip oldu.





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Robin Yalçın'ın derinlemesine pasında kalesini terkeden Ramazan, Petrucci'den önce topa ayaklarıyla müdahale etti. Meşin yuvarlak ceza alanı sol çaprazındaki Tuszynski'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda defanstan seken topu Yakoubi tamamladı. Kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

27. dakikada kazanılan serbest atışta Adem Büyük'ün yaklaşık 30 metreden şutunda, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada Kasımpaşa skora denge getirdi. Tunay Torun'un pasında ceza alanı dışında sol çaprazda topla buluşan Adem Büyük, açısını düzelttikten sonra sert bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-1

43. dakikada topla hareketlenen Petrucci'nin ceza alanı çizgisi üzerinden plase vuruşunda, kaleci Ramazan topu kornere çeldi.

45. dakikada Fink'in sağdan ceza alanına ortasında kaleci Ramazan'ın uzaklaştırmak istediği top, Oğulcan Çağlayan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Oğuz Han Aynaoğlu, meşin yuvarlağı boş kale yerine üstten auta attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Bu arada ev sahibi ekip futbolcuları, sahaya "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47'inci dakikada Fink'in sağ kanattan ortaladığı topu ceza sahası sol çaprazında kafayla kaleye gönderen Kweuke'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.



69'uncu dakikada Robin'in soldan ortaladığı topu ceza sahasında Ali Yakoubi'nin roveşata vuruşunda topu kaleci Ramazan kontrol etti.



75'inci dakikada Robin'in soldan ortaladığı topu ceza sahasında kafayla kaleye gönderen Fink'in şutunda top üstten az farkla auta çıktı.



76'ıncı dakikada Kweuke'nin sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Nosa'nın kafa şutunda yerden seken top üstten auta çıktı.



80'inci dakikada Nosa'nın şutunda top üstten auta çıktı.



90+3'üncü dakikada Eduok ile paslaşarak ceza sahasına giren Adem topu filelerle buluşturdu. 2-2.



Karşılaşma bu skorla sona erdi.





Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Özgür Yankaya (xxx), Baki Tuncay Akkın (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu (xxx)



Çaykur Rizespor: Gökhan (xx)-Fink (xxx) Ali Faez (xx), Ali Yakoubi (xx), İsmael (xx)- Robin (xx), Jantscher (xx)(Dk. 71 Nosa x), Petrucci (xx), Oğuz Han (xx)- Oğulcan (x)(Dk. 46 Süleyman xx), Tuszynski (x) (Dk. 46 Kweuke xx)

Kasımpaşa: Ramazan (xx)- Veysel (xx), Titi (xx), Sadiku (xx), Veigneau (xx)- Popov (xx), Pavelka (xx)(Dk. 71 Ahmed x), Abdullah (xx), Tunay (x)(Dk. 53 Eduok x), Adem (xxx)- Koita (x)(Dk. 80 Turgut Doğan)



Goller: Dk. 9 Ali Yakoubi, Dk. 47 Kweuke (Çaykur Rizespor), Dk. 38, 90+3 Adem (Kasımpaşa)

Sarı kart:Ali Yakoubi (Çaykur Rizespor)