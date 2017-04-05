, Yönetim Kurulu'nda

Giriş Tarihi: 5.4.2017 14:04 Güncelleme Tarihi: 5.4.2017 14:27
Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu'nda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili , Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Finlandiya'nın Başkenti Helsinki'de düzenlenen 41. Olağan Genel Kurulu'nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili , 55 oydan 34'ünü alarak UEFA Yönetim Kurulu'na seçildi.

Yardımcı'nın yanı sıra Hollanda'dan Michael Van Praag, İtalya'dan Michele Uva, İsveç'ten Karl-Erik Nilsson, Almanya'dan Reinhard Grindel, İngiltere'den David Gill, İrlanda Cumhuriyeti'nden John Delaney ve Polonya'dan Zbigniew Boniek yönetim kuruluna girdi.

Gerçekleşen kongrede TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Başkan Vekili Ali Dürüst, İdari İşler Sorumlusu Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekteret Kadir Kardaş ve Şeref Yalçın da hazır bulundu. Yapılan oylamanın ardından UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen Servet Yardımcı, 4 yıl boyunca görevini sürdürecek.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu'nda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz