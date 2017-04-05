Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu'nda

Finlandiya'nın Başkenti Helsinki'de düzenlenen 41. UEFA Olağan Genel Kurulu'nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, 55 oydan 34'ünü alarak UEFA Yönetim Kurulu'na seçildi.

Yardımcı'nın yanı sıra Hollanda'dan Michael Van Praag, İtalya'dan Michele Uva, İsveç'ten Karl-Erik Nilsson, Almanya'dan Reinhard Grindel, İngiltere'den David Gill, İrlanda Cumhuriyeti'nden John Delaney ve Polonya'dan Zbigniew Boniek yönetim kuruluna girdi.



Gerçekleşen kongrede TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Başkan Vekili Ali Dürüst, İdari İşler Sorumlusu Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekteret Kadir Kardaş ve Şeref Yalçın da hazır bulundu. Yapılan oylamanın ardından UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen Servet Yardımcı, 4 yıl boyunca görevini sürdürecek.