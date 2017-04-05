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Sneijder tuvalete kaçtı!
Sneijder tuvalete kaçtı!
FOTOMAÇ
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2017
10:08
Güncelleme Tarihi: 5.4.2017
10:19
Sneijder
, Adana maçına yedek başladı. 68. dakikada ise Semih'in yerine oyuna girdi.
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