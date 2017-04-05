Sneijder tuvalete kaçtı!

FOTOMAÇ

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 5.4.2017 10:08 Güncelleme Tarihi: 5.4.2017 10:19
Sneijder tuvalete kaçtı!

Sneijder, Adana maçına yedek başladı. 68. dakikada ise Semih'in yerine oyuna girdi.

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Sneijder tuvalete kaçtı!
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