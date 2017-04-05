Trabzonspor çelme takabilir

Sabah spor yazarları şampiyonluk yarışını analiz etti



İSKENDER GÜNEN: Son Çaykur Rizespor maçını bir kenara bırakırsak, daha önce kendi sahasında oynadığı karşılaşmalardaki gibi taraftarıyla bütünleştiğinde Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında şansı yüksek!



METİN TEKİN: Trabzonspor'un yakaladığı çıkışı düşündüğümüzde Beşiktaş'ın işi hiç kolay olmayacak. Başakşehir-Galatasaray maçından çıkacak sonuç da şampiyonluk yarışında belirleyici olacaktır.



Önceki kürsülerde Trabzonspor'un şampiyonluk için en önemli belirleyici takım olacağı fikri ağır basmıştı. Eğer Beşiktaş, Trabzon deplasmanında kazanırsa, bu iş bitti diyebilir miyiz?

METİN TEKİN: Tabii ki klasik söylemde matematiksel olarak yarış bitmez ama futbol bakışıyla düşünürsek, Beşiktaş kazanırsa bu işin biteceğini söyleyebilirim. Ama şunu da belirtmek gerekir ki, bu hafta oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray maçından çıkacak sonuç da çok belirleyici olacaktır. Ancak Trabzonspor'un yakaladığı çıkış ve yakaladığı formu (son maçı dışarıda bırakarak) düşündüğümüzde Beşiktaş'ın işi rakibinin yeni stadında hiç de kolay olmayacak.

GÜRCAN BİLGİÇ: Çok kritik bir haftaya girdik. Zirve takımları birbirleriyle oynuyorlar. Bu nedenle kim galibiyetle çıkarsa avantajı ve morali cebine koyacak. Beşiktaş için de kritik bir hafta ama 5 puanlık avantajın rahatlığıyla oynayacaklar. Ligi Başakşehir maçına kadar taşıması için bu puan farkını da koruması gerekiyor. Bu nedenle Trabzon'da alacağı bir galibiyet İstanbul derbisinin de üstüne kabus gibi çöker. Trabzonspor Şenol Güneş Stadı'nda Şenol Güneş'e karşı maça çıkıyor. Türkiye'de kolay yaşanacak bir ironi değil bu... Şenol Güneş için çok enteresan bir maç olacak. İsmini taşıyan statta daha yenilgisi olmayan, doğup büyüdüğü şehrin takımını yenmeye çalışacak. Sadece ligin kaderi için değil, simgesel anlamların da birbiriyle maç yapışını izleyeceğiz.



İSKENDER GÜNEN: Rize maçını bir kenara bırakırsak, daha önce kendi sahasındaki maçlarda taraftarıyla bütünleştiğinde Trabzonspor'un gerek oyun gerekse aldığı sonuçlar bu maçın çok zorlu geçeceğinin en büyük göstergesi.. Ama bu maç için Trabzonspor'u şanslı görüyorum. Rizespor maçında orta alanda Yusuf Yazıcı ve sağ bek Pereira'nın olmayışı oyun bazında bir takım sorunların ortaya çıktığını gösterdi. Çünkü her iki isim de Olcay'la girdikleri başarılı pas organizasyonlarıyla özellikle hücumda takımlarının daha üretken olmalarını sağlıyor. Bu maçın kaderini belirleyecek en önemli alan ise orta saha. Hangi takım bu alanda üstünlüğü ele geçirirse, daha avantajlı olur…

ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş ligin en iyi oynayan takımı... Bilhassa yeni stadından sonra büyük bir seyirci avantajını da arkasına alarak evinde çok etkili bir futbol sergiliyor. Düzeni oturmuş, oyunu belli bir dar alanda oynayarak fizik güçlerini de istedikleri gibi ekonomik kullanıyorlar. Hem bol alternatifli bir kadro hem yetenekli oyuncuları var. Ayrıca da Atiba gibi müthiş istikrarlı bir profesyonele sahipler. Beşiktaş'ın Trabzon maçından sonraki fikstürü de daha avantajlı. Şu anda 5 puanlık önemli bir avantaja sahipler. En yakın rakipleri Başakşehir, ligimizin bana göre en iyi futbol oynayan ikinci takımı. Ama seyirci avantajları yok. Sürekli öğle saatlerinde oynamaları da dezavantaj. Beşiktaş, Trabzon'da kazanırsa şampiyonluğa iyice yaklaşır.

LEVENT TÜZEMEN: Ligin ikinci yarısında oynadığı 10 maçını kazanıp ikisinde berabere kalmak ve namağlup yola devam etmek Trabzonsporlu oyunculara ciddi bir özgüven kazandırdı. Ancak son Rize maçında ortaya konan futbol Beşiktaş gibi uyumlu, kaliteli ve güçlü bir takımı alt etmeye yetmez. Yusuf Yazıcı, Pereira ve Uğur gibi oyuncuların yokluğu, Trabzonspor'un yakaladığı takım birlikteliğini kesin etkilemiştir. Trabzon stadının isminin "Şenol Güneş" olması duygusal bir ortam yaratabilir. Maçın ağır favorisi kadro zenginliğine baktığımızda kesinlikle Beşiktaş. Trabzonspor güçlü taraftarlarının desteğiyle ezberleri bozup Beşiktaş'ı yenerse büyük sükse yapar. Beşiktaş kazanırsa, eski Mart (!) çıkmadan şampiyonluğunu ilan eder.