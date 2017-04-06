2024 için dev adım

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı için önemli bir adım, dün Finlandiya'da atıldı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Helsinki'de gerçekleştirilen 41. UEFA Kongresi'nde, üye 55 ülke federasyona bağlı temsilcilerinin oy verdiği seçimde Servet Yardımcı 34 oy alarak 4 yıl görev yapacak yönetime girdi. Şenes Erzik'ten sonra UEFA yönetimine giren ikinci isim olan Yardımcı'nın seçilmesi, Türk futbolunun UEFA'da daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için Almanya ile yarışacak Türkiye adına büyük önem taşıyor.



CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK DESTEK VERDİ

Helsinki'ye kazanmak için geldiklerini belirten Servet Yardımcı, "Çok çaba sarf ettik ve sonunda karşılığını aldık. Ülkem adına çok önemliydi. Buraya kazanmaya gelmiştik. TFF kazanmıştır, ülkemiz kazanmıştır. Hepimize hayırlı olsun. Türkiye, UEFA'da hak ettiği yeri bulmuş oldu. Yaptığımız bütün çalışmalarda Türk futbolunun gücüne bir kez daha şahit olduk. Çok önemli ve değerli bir görev. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aradı. Kendisinin futbola katkısı tartışılmaz. Verdiği destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.



KILIÇ: SON YILLARDAKİ GELİŞİMİN SONUCU

Yardımcı'ya telefon açarak kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, "UEFA yönetiminde temsilcimizin olması, Türk futbolunun son yıllardaki büyük gelişiminin ve uluslararası lobi çalışmalarının bir sonucudur. EURO 2024'e aday olduğumuz süreçte bu seçim bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



UEFA'DAN HOŞ GELDİN MESAJI

UEFA hesabı, TFF'nin twitini alıntılayarak Yardımcı için 'hoş geldin' mesajı paylaştı. Mesajda alkış ve Türk bayrağı emojisi kullanıldı.