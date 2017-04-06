Ersun Yanal: Hiçbir yere gidemezsin

Giriş Tarihi: 6.4.2017 11:15 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 11:18
Ersun Yanal: Hiçbir yere gidemezsin

Trabzonspor'un kısa süre önce üç yıllık sözleşme yenilediği Okay Yokuşlu'nun talipleri artıyor.

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Ersun Yanal: Hiçbir yere gidemezsin
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