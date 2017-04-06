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Ersun Yanal: Hiçbir yere gidemezsin
Ersun Yanal: Hiçbir yere gidemezsin
Giriş Tarihi: 6.4.2017
11:15
Güncelleme Tarihi: 6.4.2017
11:18
Trabzonspor
'un kısa süre önce üç yıllık sözleşme yenilediği
Okay Yokuşlu
'nun talipleri artıyor.
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