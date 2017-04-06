G.Saray'la anlaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Giriş Tarihi: 6.4.2017 08:51 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 08:59
G.Saray'la anlaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın yeni sezonla ilgili transferde planlamasında nisan ayı önemli bir yer tutuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
G.Saray'la anlaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz