Sneijder'in yerine o geliyor!

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 6.4.2017 09:31 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 09:38
Sneijder'in yerine o geliyor!

Sneijder'in Tudor ile sorun yaşadığı şeklindeki haberlerin gölgesinde bir de transfer iddiası geldi.

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Sneijder'in yerine o geliyor!
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