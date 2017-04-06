maçının hakemi belli oldu

Giriş Tarihi: 6.4.2017 14:15 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 15:50
Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Ligde 27. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçını yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli maçını hakem yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 27. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

8 Nisan Cumartesi:

15.30 Gençlerbirliği-spor: Hüseyin Göçek

16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

9 Nisan Pazar:

16.00 Kayserispor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: Halil Umut Meler

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar

10 Nisan Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

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Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
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