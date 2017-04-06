Yarı finalin son takımı: Konyaspor!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 0-0'ın rövanşında Atiker Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Atiker Konyaspor taraftarının desteği ile rakibini 3-2 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu.

0-0 biten ilk maçın rövanşında 3-2'lik galibiyetle adını yarı finale yazdıran Atiker Konyaspor'un gollerini 35. dakikada Dimitar Rangelov, 43 ve 79. dakikalarda Moryke Fofana kaydetti.

İki kez eşitlik sayısını yakalamasına rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrılan ve kupaya veda eden Sivasspor'un golleri 36. dakikada Ergin Keleş ve 57. dakikada Emre Kılınç attı.