Yarı finalin son takımı: Konyaspor!

Giriş Tarihi: 6.4.2017 19:52 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 22:01
Yarı finalin son takımı: Konyaspor!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Atiker Konyaspor sahasında 0-0'ın rövanşında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti ve yarı finale yükselen son takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 0-0'ın rövanşında Atiker Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Atiker Konyaspor taraftarının desteği ile rakibini 3-2 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu.

0-0 biten ilk maçın rövanşında 3-2'lik galibiyetle adını yarı finale yazdıran Atiker Konyaspor'un gollerini 35. dakikada Dimitar Rangelov, 43 ve 79. dakikalarda Moryke Fofana kaydetti.

İki kez eşitlik sayısını yakalamasına rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrılan ve kupaya veda eden Sivasspor'un golleri 36. dakikada Ergin Keleş ve 57. dakikada Emre Kılınç attı.

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Yarı finalin son takımı: Konyaspor!
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