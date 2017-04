Söylemesi değil halletmesi lazım

Fatih Hoca, klasman dışı bir hoca Türkiye'de... Artık fenomen olmuştur.Milli Takım gitmiştir, gitmemiştir, eleştiririz, konuşuruz.Görevinin üçüncü yılıysa ve bu dertleri çözemediyse, Terim'intartışılır.Fatih Terim, ilk geldiği gün çok mutlu oldum. Sebebi şuydu;Kaldı ki Fatih Terim bu misyonuyla, bu CV'siyle yapamıyorsa kimse yapamaz. Bunu söylemesi değil, şimdiye kadar halletmesi lazımdı. Bunu ya halledecekti, ya halledecekti. Büyük ihtimalle çok da üzülüyordur,Yapmak isteyip de yapamadığı çok şeyleri olduğunu görebiliyorum. "duşu olmayan altyapılar varGöksel Gümüşdağ'ı kutlamak lazım, çok güzelbir organizasyon yaptıMuazzam bir organizasyon ama Sayın Cumhurbaşkanısalondan çıkınca herkes gitti, sadeceGöksel Bey ve seminerlerle ilgilenen 30 kişi kaldı.Önemli eski sporcular var, kriterler konuşuldu."Türk sporunun arkasındayım,yeter ki birlikteolup doğru işleryapın" mesajı vermekistedi.Başkanlardahil2 bin 970 kişi kendini göstermeyegitmiş, bu üzücü. O zaman bu şuna geliyor,konusunda her şeye açığım. İki tarafıda destekleyebileceğim argümanlar var ama benesasen kriterden yanayım.Futbol ekonomisi iyidurumda olduğu için Avrupa'yagöre bir vergi avantajı varken,30 yaşın üzerindeki oyunculargelip vergisiz kazanıp gidiyorlar.Kriter koyarsanız bu azalır.Basketbol örnek alınmalı.NBA seviyesindeki oyuncuyugetirebiliyorsun mesela buraya. İyioyuncular geliyor. 25 yaşındaki oyuncuyukullanabiliyorsun. Futbolda bulamıyorsun.Bunlar oturup tartışılabilir. MilliTakım kriteri gibi… Bir alt liglerde bile yedekkulübesinde 2'şer 3'er yedek yabancı oyuncuvar. Federasyon Başkanı Demirören şöyle biraçıklama yaptı:Kulüpler Birliği Başkanı GökselBey de,dedi. Bence konuşmak 2019'a bırakılmamalı.Bugünden konuşulmalı. Önümüzdekiyaz 2020'ye kadar kontrat yaparsan ne olacak?Olmaz, 4 yıl sözleşmeden aşağı gelmiyoryabancılar… 2019 sonrasına bu yaz kararverilmeli.Zaten Milli Takım oyuncularıbunlar.Oyuncuların yurt dışına gidip, gitmemekonusunda duygusallıkları da var. "diye düşünüyorlar.Yine14 olsun da en azından yerlilere imkan sağlasın.Tabii ki yerli yasağı yok ama teşvik düzgünuygulanmalıydı. Gelecek günlerde planlamanınşimdiden yapılması lazım."Birkaç avukat ve spor hukukçusuyla Anayasa'ya aykırı olmayacak bir taslak hazırlattım. Bunu Kulüpler Birliği'ne vereceğim. Kullanmazlarsa Meclis'e kendim götüreceğim"5 milyar TL'nin üzerindeborçları var. Dursun Bey, Helsinki'deUEFA'yla tekrar görüşmeye gitti.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dayakında tekrar görüşmeye gidiyor, kurfarkı gibi gerekçelerle… İyi güzel debunu biz niye kendi içimizde halletmiyoruzki? Geçen gün yine Yıldırım Bey'i(Demirören) izlerken şöyle bir şeyduydum:Bunlar zaten vardı, evetama uygulanmıyor ki! İsmiönemli değil,Bunu iddialısöylüyorum. Avrupa böyle demiyorama… Bunun Türkiye'de halledilmesilazım. Söylemde kalıyor hep. Sürekli,deniyor ama bu tavsiye. Tavsiyeyi herkesverir.Biz 1 yıl boyuncabu yasayı dinledik ama hiç gündemde dahiyok. Asıl şimdi Kulüpler Yasası hazırlanmalıAnayasa'ya uygun şekilde.Ben kendi adıma birkaç avukat ve sporhukukçularıyla Anayasa'ya aykırı olmayacakşekilde kulüplerimizin ve Türk futbolununuzun vadede bu sıkıntıları yaşamamasıiçin bir taslak hazırlattım. Bunu daKulüpler Birliği'ne vereceğim. Kullanmazlarsa,şahsen Meclis'e götüreceğim, hukukenverebiliyorsam bir önerge vereceğim.Kamu vicdanı çokönemli. BugünBırakın biz görmeyelimama yeni nesil, yeni kuşak, takımlarımızıekonomik olarak rahatgörsün.Sayın Cumhurbaşkanı'nıngenel olarak ülkemizin ekonomisinin büyümesinekatkısı, özellikle Katar'la olan ilişkilerindenkaynaklanan 3 milyar dolarlık biryatırım yaptı.Fransa'da da Sarkozy yaptı mesela, buülkeye hizmet ediyor. Bu parayı 5 yıl boyuncasadece sporculara ödeyeceksek işimizzor. Bu ihale günlerce, saatlerce, hattadakikalarca sürmedi, 7 saniye sürdü. BeinSportsaldı. Böyle bir imkanı suistimal etmemeklazım.Eğitmenlerimiz kötü değil aslında… Öyle bir algı var. Eğitmen önemli ama eğitmeni ekonomik olarak muhtaç etmemelisiniz. Üstyapıyla altyapı arasında uçurum olursa o eğitmen etkilenir. Üç büyüklerden gidelim. 12-14 yaş grubunu çalıştıran hocanın maaşı 3 bin lirayı geçmiyordur. Altyapıdaki hocalarda seçici olacaksın önce ama ona hayatını sürdürebileceği, tatmin olabileceği ücretleri vereceksiniz. Mesela İstanbul çok büyük bir şehir... Emniyet Müdürü 6 ayda şehri öğrenene kadar değişirdi. Altyapı hocaları da böyle. Oyuncuları tanıyıp bir kültür, felsefe yerleştirmeye çalışırken gidiyor. O da ekmek yiyecek. Kulüp takımları dahil altyapı hocalarına en az üstyapı kadar değer verilmesi lazım. Antrenörlerin gözü dışarda kalmayacak.Yardımcı'nın UEFA İcra Kurulu'na girmesinin manşetleri süslemesi, Türk futbolunun, sporunun ülkenin gerisinde olması demek. Bunu ünlü golfçü Tiger Woods da söyledi, köprüde golf oynamaya geldiğinde…Servet Yardımcı her şeyiyle oraya uygun bir kişidir. Fakat düşünebiliyor musun? Orada her dil konuşuluyor, Türkçe yok.Şenes Bey (Erzik) Türk sporuna büyük hizmetler yapmış bir markadır. Olduğu dönemlerde hakemlerin seçiminde çok katkısı olmuştur. Bizim dönemlerde kulüpler ve Milli Takım çok mağdur edilirdi maçlarda. Şenes Bey'in UEFA Hakem Komitesi Başkan Vekilliği yaptığı zaman azaldı.UEFA'nın teknik kurullarına çok yeterli olan insan kaynaklarımızdangitmek kendi tercihidir Burak'ın. Çok ciddi paralar kazanıyor Çin'de. Çok da formda Burak... 3 maçta 4 gol attı hastaneden çıkıp…Büyük bir hevesle futbola başlıyorsunuz, kat ediyorsunuz ve büyük bir takımda buluyorsunuz kendinizi. Hayalleriniz gerçekleşmiş. O büyük takım,diyor. Diğer büyük takımdiyor, bakıyor, o da gönderiyor. Başka bir büyük takım alıyor, orada oluyor. Orada olunca,diyorlar, başka bir büyük takım alıyor onu. Galatasaray, Milli Takım, şimdi de Çin… Bu saatten sonra döner mi? Dönebilir diye düşünüyorum, dört büyüklerin de isteyeceğini düşünüyorum. Dört büyüklerde oynayan çok az oyuncu var, Saffet Sancaklı ve Sergen Yalçın geliyor aklıma. Burak belki de ikinci tura çıkacak. Bizde oyuncu kendini geç buluyor, Burak da buna örnek…dururken Arda,diyecek bir çocukdeğil. Eleştirilere yanıt olarak söylemiştir.Bir anımı anlatayım bu konuyla ilgili…Futbolcuyken, Fatih Terim de antrenörlükserüvenine yeni başlamak üzereykenbir gün çay içiyorduk. Bir röportajımçıkmıştı. "diye sorulmuştu bana. Ben de 3-4isim saymıştım. Fatih hoca kızdı:dedibana. 