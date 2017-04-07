Tudor’un şefkati!

Galatasaray'da Hollandalı teknik adam Riekerink'in yüzüne bakmadığı Josue, teknik direktör Igor Tudor'un prensi olmayı başardı. Sneijder'i takımdan kesip Josue'ye formayı teslim eden Hırvat hocayı, Portekizli yıldız mahcup etmedi. Adanaspor maçında 11.95 km ile sahanın en çok koşan ismi olan Josue'nin bu çıkışının altında Tudor'la olan özel sohbetleri yatıyor. İşte SABAH farkıyla Florya'da perde arkasında yaşananlar…



SAHA DIŞINI DA ARAŞTIRDI

Tudor, Galatasaray'da işbaşı yapar yapmaz oyuncuların saha dışındaki sorunları ve geçmişleriyle de ilgili araştırma yaptı. Hırvat teknik adam, Portekizli yıldızla özel ilgilenmeye başladı ve zor bir çocukluk geçiren Josue'nin annesiz büyüdüğünü öğrendi. Annesi ile hala konuşmayan Josue'yi babası büyütmüştü. Florya'da Josue'ye bir baba şefkatiyle yaklaşan Tudor oyuncusunun güvenini kazandı.



BONSERVİSİNİ ALACAKLAR

Sneijder'in yerine 10 numara pozisyonunda oynadığı maçlarda 4 asist yapan Josue Adanaspor maçında ön libero görevini de eksiksiz yerine getirdi. Tudor'un, "Kalsın" dediği Josue'nin Porto'dan bonservisinin alınması için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.



'İSTENMEYEN' ÇAKIR ATANDI

Galatasaray yönetiminin Karabük yenilgisi sonrasında TFF'ye "Sezon sonuna kadar maçlarımızda görmek istemiyoruz" dediği Cüneyt Çakır'ın Başakşehir deplasmanına atanması sarı-kırmızılı yönetimi rahatsız etti. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Çakır ile birlikte Mete Kalkavan'ın da maçlarında düdük çalmamasını istemişti ama tecrübeli hakem 8 hafta sonra Aslan'ın maçına verildi.