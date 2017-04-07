Yarı finalin son takımı: Konyaspor!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 0-0'ın rövanşında Atiker Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Atiker Konyaspor taraftarının desteği ile rakibini 3-2 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu.

0-0 biten ilk maçın rövanşında 3-2'lik galibiyetle adını yarı finale yazdıran Atiker Konyaspor'un gollerini 35. dakikada Dimitar Rangelov, 43 ve 79. dakikalarda Moryke Fofana kaydetti.

İki kez eşitlik sayısını yakalamasına rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrılan ve kupaya veda eden Sivasspor'un golleri 36. dakikada Ergin Keleş ve 57. dakikada Emre Kılınç attı.





Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak

Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Selim Ay, Ali Turan, Mehmet Uslu, Jonsson, Ali Çamdalı, Meha (Dk. 66 Milosevic), Fofana (Dk. 82 Hadziahmetovic), Rangelov, Bajic (Dk. 82 Vukovic)

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Rıdvan Şimşek, Hasan Hatipoğlu, Boye, Ziya Erdal, Adem Koçak (Dk. 85 Galip Güzel), Yiğit İncedemir, Leandrinho, Kerim Avcı (Dk. 57 Hakan Arslan), Gökhan Süzen (Dk. 57 Emre Kılınç), Ergin Keleş

Goller: Dk. 35 Rangelov (Penaltıdan), Dk. 43 ve 79 Fofana (Atiker Konyaspor), Dk. 36 Ergin Keleş, Dk. 57 Emre Kılınç (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Ziya Erdal, Dk. 90+2 Boye (Sivasspor), Dk. 72 Ali Turan, Dk. 90+3 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)