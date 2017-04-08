Şenol Güneş: "Trabzonspor'un mutlu olması lazım"

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği Şenol Güneş Spoer Kompleksi Medical Park Arena'daki maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İLGİNÇ OLDU, KAZANDIK VE 61 PUANA ULAŞTIK"

Yayıncı kuruluş Ömer Güvenç'in maçı uzun bir şekilde özetleyerek anlatmasının ardından "Teşekkür ederim, ben gidebilir miyim?" diyerek espri yapan Şenol Güneş daha sonra "Futbolla ilgili benim konuşmama gerek yok, herkes gördü. İlginç bir durum oldu, kazandık ve 61 puana ulaştık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Öne geçtik ama beraberlikten sonra panikledik, Trabzonspıor taraftarı büyük destek verdi. Zaman zaman hatalar yaptık, böyle hatalar yaparsak Lyon'da işimiz zor olur. Trabzonspor iyi yolda, devam ederler yarışta. Asıl önemli olan kendini kurtaracak yatırımlardır" dedi.

"BERABERE BİTSEYDİ ÜZÜLMEZDİM"

Beraberlik halinde üzülmeyeceğine vurgu yapan Şenol Güneş "Maç berabere bitseydi üzülmezdim çünkü iki takım da elinden geleni yaptı. Şans bize güldü" diye konuştu.

"DUSKO TOSİC HATALAR YAPTI"

Savunma hatalarından bahseden Şenol Güneş "Oyun başından itibaren gol yediğimiz ana kadar çok iyiydik ve klas bir takımdık. İlk ve ikinci golde, dört kişi olmamıza rağmen şut çekenlerin önünden çekildik. Üçüncü golde Cenk sektirdi. Dusko istekliydi ama hatalar yaptı" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'UN MUTLU OLMASI LAZIM"

Trabzonspor'a övgüler yağdıran Şenol Güneş "Biz kazandığımız için mutlu olarak görünüyoruz ama Trabzonspor'un mutlu olması lazım. İkinci yarının lideri onlar. İnsanlar kaybettiği yerde büyümeliler, Biz ikinci yarıda bunu yaptık" açıklamasını yaptı.

QUARESMA VE LYON İÇİN AÇIKLAMA

Ricardo Quaresma ve Lyon maçı hakkında konuşan Şenol Güneş "Quaresma'nın ağrısı vardı ama sanırım ağrısı arttı ve çıkmak istedi. Bu maçın sıcaklığını atlatalım bakacağız. Lyon maçını Pazar gününden itibaren düşünceğiz" dedi