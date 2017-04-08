Trabzonspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında lig lideri Beşiktaş'ı konuk edecek. Medical Park Arena'da 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

2017'DE HİÇ YENİLMEDİLER

2017 yılında oynadığı 10 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik elde eden bordo-mavililer, Beşiktaş'ı da yenerek Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda yara almadan ilerlemek istiyor.



Karadeniz ekibinde, Çaykur Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen son haftaların golcü ismi Dame N'Doye, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Bu futbolcunun yerine teknik direktör Ersun Yanal'ın, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı sahaya sürmesi bekleniyor.

ABOUBAKAR GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta ise Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla Gençlerbirliği mücadelesinde takımını yalnız bırakan Aboubakar'ın Trabzonspor'a karşı forma giymesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onur - Pereira, Uğur, Durica, Mas - Okay, Önazi - Castillo, Yusuf, Olcay - Rodallega

Beşiktaş: Fabri - Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano - Atiba, Oğuzhan - Quaresma, Talisca, Babel - Aboubakar