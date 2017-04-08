Tribünleri gören Lens, şaşkına döndü!

Fenerbahçeli Jeremain Lens, basketbolda Barcelona maçına taraftarların akın etmesine şaşırdı, "Biz niye hep boş tribünler önünde oynuyoruz?" diye sordu.

Basketbolda Fenerbahçe'nin evinde Barcelona'yı yendiği maçın konuklarından biri de Jeremain Lens'ti. Başarılı oyuncu, sürpriz bir şekilde maça gelirken devre arasında yöneticilerle ilginç diyaloglar yaşadı.

Hollandalı oyuncu, sarı lacivertli yöneticilerle sohbetinde maçtaki muhteşem taraftardan bahsederek hayranlığını dile getirdi.

Yöneticiler de onu, normalde futbol takımının maçlarında da taraftarın en az böyle mükemmel olduğunu, stadı doldurduğunu söyledi.

DERBİLER DIŞINDA İLGİ YOK

Fenerbahçe futbol takımının geçtiğimiz sezonlarda ortalama 45-50 bin kişiye oynadığı anlatıldığında şaşıran Lens, "Ben bunu derbi ve Avrupa maçları dışında hiç göremedim. Hep boş tribünler önünde oynuyoruz. Neden böyle?" diye sormaktan kendini alamadı..



Bu arada, Lens'in en az 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalması için ise görüşmeler başladı. Takımda kalmak istediğini belirten Hollandalı oyuncu konusunda sarı lacivertliler birkaç aşamalı bir plan düşünüyor.

ÖNCE KİRALIK, SONRA BONSERVİSİYLE

Önümüzdeki yıl için Lens'i kiralayıp sözleşmesine de satın alma opsiyonu koydurmak isteyen yönetim temasları sıklaştırdı. Advocaat ile çok özel bir ilişkisi olan ve onun yönettiği takımlarda forma giymeye hep sıcak bakan Lens, Hollandalı çalıştırıcının ayrılması nedeniyle kafa karışıklığı yaşamasın diye yöneticiler yoğun bir çaba harcıyorlar. Sarı lacivertliler Hollandalı yıldızın kalma kararından da yararlanarak bu transferi kısa sürede bitirmek istiyorlar.