Atiba Hutchinson kutlamalar başlasın

Siyah beyazlı takım, Cenk Tosun ve Aboubakar ile iki kez öne geçti. Bu gollere Okay ve Castillo ile cevap veren Fırtına, Rodallega ile skoru 3-2 yaptı. Talisca, frikikten eşitliği yakaladı. Müthiş düelloda son sözü 90+1'de Atiba söyledi.

Bordo-mavili ekibin 10 maçlık yenilmezlik serisini bitiren Şenol Güneş adının verildiği statta kazanan ilk rakip teknik adam oldu.



Akyazı'daki muhteşem düelloda perdeyi 4. dakikada Adriano'nun pasında Cenk açtı. 25. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan çıkardığı topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Okay, Fabri'yi mağlup etti: 1-1. Ama Fabri 41'de Rodallega'nın kafasına geçit vermedi. 56'da Oğuzhan'ın nefis pasında Aboubakar, Kartal'ı öne geçirdi: 1-2. 7 dakika sonra Trabzonspor, Castillo'nun füzesiyle 2-2'yi buldu. Hemen ardından kornerde Rodallega tribünleri ayağa kaldıran golü attı: 3-2. 74'te kaleyi karşıdan gören serbest vuruşta Talisca, Onur'u avlayarak Beşiktaş'ı yeniden umutlandırdı: 3-3. Santrada Rodallega direk vurdu ama top üst direkte patladı. 90+1'de Gökhan'ın ortasına adeta uzayan Atiba, Kartal'ı galibiyete uçurdu: 3-4.



CENK'TEN TARİHİ GOL

Kayın babası Erol Akgürbüz'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Cenk Tosun, Trabzonspor'un yeni stadı Medical Park Arena'da ilk deplasman golünü atarak tarihe geçti. 17. golüne ulaşan yıldız futbolcu, Süper Lig'deki 48 günlük suskunluğuna da son vermiş oldu. İki de asisti bulunan Cenk skora yaptığı katkıyla Beşiktaş'a 7.7 milyon TL kazandırdı. Bu arada cezalı duruma düşen Cenk, Adana maçında yok.



10 ÜZERİNDEN 8!

Yedek başladığı maçta Quaresma'nın sakatlanmasıyla oyuna giren Aboubakar, forma giydiği son 10 resmi maçta 8 kez ağları sarsmayı başardı.