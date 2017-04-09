Rıdvan Akar, çirkin twit attı yönetim kovdu

Beşiktaş'ta İletişim Direktörü Rıdvan Akar
, maçtan sonra twitter'da yazdıklarıyla büyük tepki çekerken, siyah-beyazlı yönetim Akar'ın görevine son verdi. Rıdvan Akar'ın, "Biz hakemi de, faulleri de, yeni statları da gömeriz"
şeklindeki çirkin mesajı hem Trabzonsporlular'ı hem de Beşiktaşlılar'ı çileden çıkardı. Siyah-beyazlılar, sosyal medyadan, "Rakibe böyle saygısızlık yapma" diyerek Akar'a sitem ettiler. Akar gelen tepkiler üzerine 2 saat sonra özür diledi ancak Beşiktaş yönetimi Rıdvan Akar'ın görevine yaptığı şu açıklamayla son verdi: İletişim Direktörümüz Rıdvan Akar'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı ifadeler kulübümüzün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmamaktadır. Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtiriz
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