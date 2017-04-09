, çirkin twit attı yönetim kovdu

Giriş Tarihi: 9.4.2017
Rıdvan Akar, çirkin twit attı yönetim kovdu

, maçtan sonra sosyal medya hesabından yazdıklarıyla büyük tepki çekerken, siyah-beyazlı yönetim görevine son verdi

Beşiktaş'ta İletişim Direktörü , maçtan sonra twitter'da yazdıklarıyla büyük tepki çekerken, siyah-beyazlı yönetim Akar'ın görevine son verdi. Rıdvan Akar'ın, "Biz hakemi de, faulleri de, yeni statları da gömeriz" şeklindeki çirkin mesajı hem Trabzonsporlular'ı hem de Beşiktaşlılar'ı çileden çıkardı. Siyah-beyazlılar, sosyal medyadan, "Rakibe böyle saygısızlık yapma" diyerek Akar'a sitem ettiler. Akar gelen tepkiler üzerine 2 saat sonra özür diledi ancak Beşiktaş yönetimi Rıdvan Akar'ın görevine yaptığı şu açıklamayla son verdi: İletişim Direktörümüz Rıdvan Akar'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı ifadeler kulübümüzün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmamaktadır. Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtiriz.
ARKADAŞINA GÖNDER
Rıdvan Akar, çirkin twit attı yönetim kovdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz