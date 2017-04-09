: "Bu takımın uçması lazım ama..."

Giriş Tarihi: 9.4.2017 20:12 Güncelleme Tarihi: 9.4.2017 20:14
Rıdvan Dilmen: Bu takımın uçması lazım ama...

SABAH Spor yazarı , Spor Toto Süper Lig'de oynanan -Akhisar Belediyespor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen ''Fenerbahçe milli takım oyuncularından kurulu. Takımın uçması lazım ama pozisyona bile giremiyorlar'' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında ile Akhisar Belediyespor kozlarını Kadıköy'de paylaşıyor.

SABAH Spor yazarı NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında bu mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şöyle:

Karşılıklı kötü futbol ve pozisyon olarak sonuçlanmayan girişimler... Seyirci de olmayınca izleme keyfi olmuyor. Futbolcular da böyle hissediyor. Sohbet ederken yan gözle baktığımız bir maç oluyor. Şampiyonluk yarışından koptuğunuzda kötü oynayabilirsiniz. Fenerbahçe'deki tüm futbolcular milli futbolcular. Bu takımın uçması lazım ama pozisyonları yok. Fenerbahçe'nin çoğu golü duran toptan. Bu takımın oyun gücünü gösteriyor. Ceza sahası dışında veya kornerlerde gol atarsa atıyor. Varyasyonlar az demekki. Fenerbahçe'nin tek silahı duran top. Şampiyonlar Ligi iddiası var. Akhisar zayıf bir takım. Ama pozisyonsuz ilk yarı geçti. 2. yarıda, savunma arkasına atılacak toplarda Fenerbahçe tehlike yaratabilir. Akhisar açık oynamak zorunda kalacak. Fenerbahçe 2. yarıda tehlikeler bulabilir. Volkan Şen oyuna girerse iş yapabilir.
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Rıdvan Dilmen: "Bu takımın uçması lazım ama..."
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