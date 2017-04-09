Rıdvan Dilmen: "Bu takımın uçması lazım ama..."

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe
ile Akhisar Belediyespor kozlarını Kadıköy'de paylaşıyor.
SABAH Spor yazarı Rıdvan Dilmen
NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında bu mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi.
Dilmen'in açıklamaları şöyle:
Karşılıklı kötü futbol ve pozisyon olarak sonuçlanmayan girişimler... Seyirci de olmayınca izleme keyfi olmuyor. Futbolcular da böyle hissediyor. Sohbet ederken yan gözle baktığımız bir maç oluyor. Şampiyonluk yarışından koptuğunuzda kötü oynayabilirsiniz. Fenerbahçe'deki tüm futbolcular milli futbolcular. Bu takımın uçması lazım ama pozisyonları yok. Fenerbahçe'nin çoğu golü duran toptan. Bu takımın oyun gücünü gösteriyor. Ceza sahası dışında veya kornerlerde gol atarsa atıyor. Varyasyonlar az demekki. Fenerbahçe'nin tek silahı duran top. Şampiyonlar Ligi iddiası var. Akhisar zayıf bir takım. Ama pozisyonsuz ilk yarı geçti. 2. yarıda, savunma arkasına atılacak toplarda Fenerbahçe tehlike yaratabilir. Akhisar açık oynamak zorunda kalacak. Fenerbahçe 2. yarıda tehlikeler bulabilir. Volkan Şen oyuna girerse iş yapabilir.