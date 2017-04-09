SABAH yazarları Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Şüphesiz bu yılın en iyi maçını izledik.Her iki takımın teknik direktörünü de oyuncularını da hakemini de tebrik ederim.O kadar geldili gittili maç oldu kiiki takım da ekonomik oynayamadı. Sankitenis maçı izliyor gibi olduk. Bir 30 saniyevar, Trabzon santra yaptı, bir anda golatıyordu. Rodallega'nın santradan vurupdirekten dönen şutunun dönüşü bir degol pozisyonu oldu, kornere çıktı top...Kimsenin 2 dakikalığına lavaboya gidecek hali yoktu maçı izlerken.Maç başlarken, oynanırken, biterken skor kaç kaç bilmiyor iki takım da...Bu ligin çok üstünde bu Beşiktaş açık konuşmak gerekirse...Beşiktaş'ın en büyük rakibi zemin olur.Beşiktaş iyi zemin yakaladı mı oynuyor.Bundan birkaç yıl önce rahattı belki ama artık Trabzon'da kazanmak kolay değil.Okay olsun, Onazi olsun, Castillo da çok etkili oynadı.Bir anda 4-5 kişi geliyorlar. Bir pozisyonda bir baktım, 7-8 tane Beşiktaşlı pres yapıyor, Trabzon da mecbur şişirdi, Marcelo da göğsüyle aldı.Rakipler önemlidir ama enbüyük rakibi zemindir. İnşallah Lyon'dakideplasmanda da böyle oynar.Teknik direktör Şenol Güneş'e ayrı bir parantez açmak lazım... Pozitif düşünceli, kafasında hep kazanmak olan biri...Gomez yok, Cenk var. Sosa yok, Talisca var. İsmail yok, Adriano var. Kaleci değişti.İyi oyuncular da alıyorlar.Forse etmişsin ligi. Tembihleyici bir teknik adam olsa Atiba orada olmaz, Gökhan da orada olmaz 90+2'de. Altıpasın oraya savunma önü oyuncun koşu yapıyor. Belki genel doğruya göre hareket etseniz 4. golü atamazsınız ama hocanın felsefesiyle Atiba oraya gidiyor. Trabzon deplasmanında 4 gol atacaksın, 5-6 pozisyona gireceksin, arada yakalanıp 3-2 geriye düşeceksin ve kazanacaksın.