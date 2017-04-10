SABAH yazarları Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçını değerlendirdi

Trabzonspor-Beşiktaş maçından sonra dün geceki karşılaşma hiç çekilmedi...Yalan yok...90 dakika boyunca daha iyi oynayan taraf Akhisar'dı... Daha fazla mücadele eden taraf Akhisar'dı. Daha fazla pozisyona giren takım Akhisar'dı. Gol kaçıran takım Akhisar'dı.Şanssız olan takım Akhisar'dı.Hiçbir şey...İlk atılan golde kornerden gelen topa rakip kafayı vuruyor ve kendi ağlarına yolluyor. İkincide kaleye şut attılar, geçen hafta olduğu gibi rakipten birine çarptı Souza'nın önüne düştü.O da golü attı. Üçüncü gol var, zaten artık orada maç bitmişti.Akhisarlı oyuncu, bireysel bir hata yaptı, Lens bireysel becerisiyle gidip golü attı. Zaten dakika 90'dı... Fenerbahçe kalecisi Volkan'ın bir pozisyonu var rakibini indirdiği. Dakika 49...Şimdi hakeme soruyorum:Sonratutmaya ne kadar devamediyor? Volkan, Cikalleshi'yi tutmasaFenerbahçe'nin iki stoperi Cikalleshi'yi yakalayabilirmi? Volkan, Cikalleshi'yi tutmasa,Cikalleshi topu boş kaleye topu vurabilirmi? Volkan, Cikaleshi'yi indirmese Cikaleshitopla birlikte kaleye kadar gidebilir mi? Evet,evet, üçüne de evet!Bütün bunlardan sonra 4-3-2, 4-3-3yazsak ne olur. Akhisar Belediyespor ligdedüşme potasına yakın. Yarın öbür gündüşme hattında daha tehlikeli bir bölgeyegirerse hakemin bu konuda vicdanı sızlarmı? Ama siz merak etmeyin genç hakemler...Büyük takımlara kıyak yaparsanız, birileri sizi yükseltir. Size daha çok değer verirler, sürekli büyük takımların maçlarına gönderirler. Ama şunu unutmayın:İşin bir ilginç yönü ise Advocaat, hiç oyuncu değişikliği yapmadı. Advocaat ya yedekleri hazır bulmuyordu, ya yedeklere çok sinirliydi ya da sahada olan takımdan çok memnundu. Soruyorum şimdi... Sizce hangisi? Bakınız! Bu kadar yorum yaptık.Hakeme sorular var, Advocaat'a sorular var... Tartışılacak, konuşulacak ise başka konu yok. Şu bir gerçek ki dün akşamın en kötüleri hakem Halil Umut Meler ve Advocaat'tı. Okan Buruk ile Akhisar da gecenin iyileriydi. Yazık oldu Akhisar Belediyespor'a... Bu kadar basit!