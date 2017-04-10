Türkiye onları konuşuyor

Onlar İstanbul'da oynanan amatör ve Süper Lig maçlarının kadın saha komiserleri. Türk futbolunun Arda Turan, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Erdem Bayık gibi başarılı ve ünlü isimleriyle toprak sahalarda görev yapmış, taraftarın ve oyuncuların 'Sevgi' ve 'Enise' annesi. Her ikisi de bu işi para için değil futbol aşkı için yapıyor. Zira, 90 dakikada kazandıkları ücret sadece 25 lira. 62 yaşındaki Sevgi Yalçın, Türkiye'nin ilk saha komiseri kadın. Bu mesleği tam 25 yıldır icra etse de biz onu, geçen hafta oynanan Adanaspor - Galatasaray maçında, oyuncu değişikliği ve uzatma sürelerinin gösterildiği anlarda, saha kenarındaki tabelalı görüntüsüyle tanıdık. (Habertürk)