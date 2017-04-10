Yabancı krallarla 'Cenk' ediyor!

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 27. haftalara gelindi. İki ligde de bir yandan zirve yarışı sürerken bir yandan da küme düşmeme mücadelesi kıran kırana devam ediyor. Takımları hedeflerine ulaştırma görevi ise golcülerde.

KRALLAR YABANCI

Ancak gol krallığı listelerine baktığımızda golcülerin neredeyse tamamının yabancı olduğunu görüyoruz. Bu yabancı isimlerin arasında tek başına; Milli Takım golcüsü Cenk Tosun duruyor.

SÜPER LİG'DE DURUM NASIL?

Spor Toto Süper Lig'in gol krallığı zirvesine baktığımızda Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'u görüyoruz. Rakip filelere 17 gol atan Cenk'in altyapısını Almanya'da almış olması ise bir kez daha altyapı sorununa dikkat çekiyor. Cenk'i takip eden isimler ise şöyle sıralanıyor;

Vagner Love (Brezilya)

Riad Bajic (Bosna Hersek)

Samuel Eto (Kamerun)

Gol krallığının dördüncü sırasında da bir Türk var; İsviçre'de yetişen ve İsviçre Milli Takımı için oynayan Eren Derdiyok...

TFF 1. LİG'DE TAMAMEN YABANCI

TFF 1. Lig'in gol krallığı sıralamasında durum, Spor Toto Süper Lig'den daha da yabancılar lehine. Gol krallığı sıralamasında ilk 5 yabancıların:

Mickael Pote (Benin)

Adis Jahovic (Makedonya)

Rydell Poepon (Hollanda)

Boubacar Dialiba (Senegal)

Bruno Mezenga (Brezilya)

GÖRÜŞ - Serkan Reçber (A Spor Yorumcusu, Fotomaç Yazarı)

TÜRK FUTBOLCULARA SABIR GÖSTERİLMİYOR Karşımıza 2-3 tane temel sorun çıkıyor. Bunlardan bir tanesi sportif başarı yerine, 'skortif' başarının önde tutulması. Bu, genç ve Türk oyuncuların performansını doğrudan etkiliyor. Özellikle yerli oyunculara yeterli sabır gösterilmiyor, kaçırdıkları gollerden sonra tepkiler daha fazla oluyor. Bu da ciddi baskı uyandırıyor. En temel sorun bu. YABANCI KURALI DA ETKİLEDİ Bir ikinci sorun; 14 yabancıdan sonra kulüplerin özellikle santrfor bölgesine yabancı futbolcuları tercih etmesi. O pozisyona daha tecrübeli, bitirici forvetleri alıyorlar. Kısmen anlam verebiliyorum. Ülkemizde yeterince santrfor yetişmemesi de etkiliyor. Bu durum Milli Takımımıza kadar sirayet ediyor. ALTYAPIDA EĞİTİM EKSİKLİĞİ Bir üçüncü sorun da; altyapıdan futbolcu yetişmemesiyle bağlı olarak eğitimcilerin yeterince işin ehli olmaması. Altyapıdan oyuncu çıkarmak yerine, 'ben oyuncudan daha önce yukarıya nasıl çıkarım' diye hesapladıkları için oyuncularla ilgilenmiyorlar. Tabi bunun da farklı altbaşlıkları var; altyapıdaki yetersizlikler, alınan maaşların yetersizliği gibi. Altyapıdan futbolcu yetiştiren hocalara baktığımızda, hepsinin kendilerini altyapılara adadığını görüyoruz. Bu sorun düzeltilebilir mi? Düzeltilebilir. Bu konuda karar vericilere çok büyük görevler düşüyor. En büyük görev de, Türk ve genç oyunculara sabır gösterip, onların oynamaları için uygun zemini hazırlayacak olan taraftara düşüyor.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor