maçı öncesi 'dan flaş açıklama

Giriş Tarihi: 11.4.2017 14:20 Güncelleme Tarihi: 11.4.2017 14:23
Beşiktaş maçı öncesi Lyon'dan flaş açıklama

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Lyon zor günler geçiriyor.

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Beşiktaş maçı öncesi Lyon'dan flaş açıklama
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