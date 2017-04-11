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Beşiktaş maçı öncesi Lyon'dan flaş açıklama
Beşiktaş
maçı öncesi
Lyon
'dan flaş açıklama
Giriş Tarihi: 11.4.2017
14:20
Güncelleme Tarihi: 11.4.2017
14:23
Beşiktaş
'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi
Lyon
zor günler geçiriyor.
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