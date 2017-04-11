Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde bu gece oynanacak Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde patlama yaşandı. Alman ekibi Borussia Dortmund'tan yapılan açıklamada, "Otobüsün stada doğru hareketi sırasında patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı" ifadeleri yer aldı.



Almanya'da Signal Iduna Park'ta oynanacak olan karşılaşma öncesi yaşanan bu gelişme üzerine güvenlik nedeniyle maç yarın Türkiye saati ile 19:45'e ertelendi.







Bild, Dortmundlu Marc Bartra'nın yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını öne sürdü. Alman polisinden alınan bilgiye göre 3 farklı patlama meydana geldi.





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