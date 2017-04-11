- maçı öncesi patlama

Giriş Tarihi: 11.4.2017 21:00 Güncelleme Tarihi: 11.4.2017 21:51
Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu akşam oynanacak olan - maçı öncesi bir patlama meydana geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde bu gece oynanacak - maçı öncesinde patlama yaşandı. Alman ekibi Borussia Dortmund'tan yapılan açıklamada, "Otobüsün stada doğru hareketi sırasında patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı" ifadeleri yer aldı.

Almanya'da Signal Iduna Park'ta oynanacak olan karşılaşma öncesi yaşanan bu gelişme üzerine güvenlik nedeniyle maç yarın Türkiye saati ile 19:45'e ertelendi.



Bild, Dortmundlu Marc Bartra'nın yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını öne sürdü. Alman polisinden alınan bilgiye göre 3 farklı patlama meydana geldi.

EMRE MOR'UN SAĞLIK DURUMU İYİ

Emre Mor'un Menajeri Muzzi Özcan: "Emre Mor şu anda güvende ve iyi. Olay tamamen kontrol altında"

Detaylar geliyor...

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Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama
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