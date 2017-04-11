Everton'lı futbolcuya yumruklu saldırı!

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Giriş Tarihi: 11.4.2017 12:37 Güncelleme Tarihi: 11.4.2017 12:39
Everton'lı futbolcuya yumruklu saldırı!

Everton'lı Ross Barkley, Liverpool'da bir barda yumruklu saldırıya uğradı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Ross Barkley bir barda saldırıya uğradı.

Liverpool'da bir bara giden Barkley'in müşterilerden birisiyle önce tartıştığı ve ardından yumruklu saldırıya uğradığı görüntüler İngiliz basınına düştü. Çıkan haberlerin ardından bar çalışanlarının işlerine son verildi. Barkley'nin avukatları saldırıyı doğrularken, futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler

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Everton'lı futbolcuya yumruklu saldırı!
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