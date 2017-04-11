Everton'lı futbolcuya yumruklu saldırı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Ross Barkley bir barda saldırıya uğradı.

Liverpool'da bir bara giden Barkley'in müşterilerden birisiyle önce tartıştığı ve ardından yumruklu saldırıya uğradığı görüntüler İngiliz basınına düştü. Çıkan haberlerin ardından bar çalışanlarının işlerine son verildi. Barkley'nin avukatları saldırıyı doğrularken, futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Everton'lı Ross Barkley, Liverpool'da bir barda yumruklu saldırıya uğradı. pic.twitter.com/KqEmcTKMMj — Sabah Spor (@sabahspor1) April 11, 2017

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler