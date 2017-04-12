Dortmund saldırısını kim yaptı? 2 ihtimal...

Borussia Dortmund'a karşı düzenlenen bombalı saldırıya dair detaylar Alman basınınca dillendirilmeye başladı. Saldırı noktasında bulunan ve Dortmund Savcısı Sandra Lücke tarafından içeriği hakkında bilgi verilmeyen bir mektubun varlığı ortalığı karıştırdı. Alman haber kaynakları mektubun içeriğine dair iki ayrı ihitmali dillendirdi.

ALMAN POLİSİ ŞÜPHELİ MEKTUBU ARAŞTIRIYOR

1. İHTİMAL: DEAŞ

Sueddeutsche'nin haberine göre saldırı bölgesine bulunan mektup DEAŞ'lı bir teröriste ait. Mektupta geçmiş dönemlerde, Avrupa'da düzenlenen saldırılara atıflar bulunuyor ve gelecekte de yine Avrupalı sporcu, siyasetçi ve ünlülere yönelik saldırıların devam edeceği yazıyor. Haberde mektubun altında herhangi bir imza olmadığı belirtildi.

2. İHTİMAL: SOL GRUPLAR

Diğer ihtimali ise Alman haber ajansı, Deutschen Presse-Agentur öne sürdü. Buna göre saldırıyı düzenleyenler radikal bir sol grubun üyeleriydi. Saldırı sornasında internet sitelerinden açıklama yapan örgüt üyeleri, kısa bir süre içerisinde bu metni yayından kaldırdı. Haberde saldırıda hedefin Borussia Dortmund otobüsü olduğu ve 'sembol' olarak seçildiği yazıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMALARI SÜRDÜRÜYOR

Her iki iddia da Dortmund Savcılığı tarafından doğrulanmadı ve çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler