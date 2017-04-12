Şampiyonlar Ligi'nde bu gece (CANLI)

BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD: 1 - 0
Gol:
Dk. 25 Vidal
Stat
: Allianz Arena
Saat
: 21:45
Yayın
: Tivibu Spor 2
Hakem
: Nicola Rizzoli
Bayern Münih
: Neuer; Lahm, Martinez, Boateng, Alaba; Alonso, Vidal; Robben, Thiago, Ribéry; Müller
Yedekler
: Ulreich, Rafinha, Kimmich, Bernat, Sanches, Costa, Coman
Teknik Direktör:
Carlo Ancelotti
Real Madrid
: Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema, Ronaldo
Yedekler
: Casilla, Danilo, Kovacic, İsco, Asensio, James, Morata
Teknik Direktör
: Zinedine Zidane
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ATLETİCO MADRİD - LEİCESTER CİTY: 1 - 0
Gol:
Dk. 27 Griezmann (pen)
Stat
: Vicente Calderon
Saat
: 21: 45
Yayın
: Tivibu Spor 4
Hakem
: Jonas Eriksson
Atletico Madrid
: Oblak, Juanfran, Godin, Savic, Filipe, Gabi, Koke, Saul, Carrasco, Griezmann, Torres
Yedekler
: Moreira, Gimenez, Thomas, Hernandez, Gaitan, Cerci, Correa
Teknik Direktör
: Diego Simeone
Leicester City
: Schmeichel, Simpson, Huth, Benalouane, Fuchs, Drinkwater, Ndidi, Mahrez, Okazaki, Albrighton, Vardy
Yedekler
: Zieler, Chilwell, Ulloa, Gray, Amartey, King, Slimani
Teknik Direktör
: Craig Shakespeare
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