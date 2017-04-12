Şampiyonlar Ligi'nde bu gece (CANLI)

Giriş Tarihi: 12.4.2017 21:47 Güncelleme Tarihi: 12.4.2017 22:15
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde 'i, ise 'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı sabah.com.tr'de

BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD: 1 - 0
Gol: Dk. 25 Vidal

Stat: Allianz Arena
Saat: 21:45
Yayın: Tivibu Spor 2
Hakem: Nicola Rizzoli

Bayern Münih: Neuer; Lahm, Martinez, Boateng, Alaba; Alonso, Vidal; Robben, Thiago, Ribéry; Müller
Yedekler: Ulreich, Rafinha, Kimmich, Bernat, Sanches, Costa, Coman
Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema, Ronaldo
Yedekler: Casilla, Danilo, Kovacic, İsco, Asensio, James, Morata
Teknik Direktör: Zinedine Zidane

CANLI ANLATIM

- : 1 - 0
Gol: Dk. 27 Griezmann (pen)

Stat: Vicente Calderon
Saat: 21: 45
Yayın: Tivibu Spor 4
Hakem: Jonas Eriksson

Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Godin, Savic, Filipe, Gabi, Koke, Saul, Carrasco, Griezmann, Torres
Yedekler: Moreira, Gimenez, Thomas, Hernandez, Gaitan, Cerci, Correa
Teknik Direktör: Diego Simeone

Leicester City: Schmeichel, Simpson, Huth, Benalouane, Fuchs, Drinkwater, Ndidi, Mahrez, Okazaki, Albrighton, Vardy
Yedekler: Zieler, Chilwell, Ulloa, Gray, Amartey, King, Slimani
Teknik Direktör: Craig Shakespeare

CANLI ANLATIM
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Şampiyonlar Ligi'nde bu gece (CANLI)
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