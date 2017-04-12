Tolgay için anlaştılar

YUNUS EMRE SEL

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 12.4.2017
Tolgay için anlaştılar

Bordo-mavili takımın bir süredir istediği Beşiktaşlı futbolcu için iki kulüp söz kesti. Tolgay’ın da Trabzonspor’a sıcak baktığı öğrenildi

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna katmayı çok istediği ancak transferini son anda gerçekleştiremediği Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan ile ilgili girişimleri hala sürüyor. Bordo-mavili yöneticiler, son olarak geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş maçı öncesinde siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi. Geçmişte yapılan temaslarda mesafe kat eden iki kulübün sezon sonunda transferin gerçekleşmesi için el sıkıştığı iddia edildi.
tolgay

TOPU BEŞİKTAŞ'A ATIYOR
Tolgay'ın da bu transfere sıcak baktığı ve "Kulübüm onay verdikten sonra ben hazırım. Trabzonspor da büyük bir camia" dediği öğrenildi. Siyah beyazlı takımda fazla şans bulamayan ve ayrılmayı kafasına koyan Tolgay Arslan'a hatırlanacağı gibi Galatasaray da talip olmuştu.

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Tolgay için anlaştılar
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