ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Danny Blind Fenerbahçe'ye teklif edildi
Sneijder'in Türkiye'deki günleri sınırlı!
Famara ve Konate! Aslan’ın forvet avı başladı
BASKETBOL
Şampiyon Yakın Doğu
Obradovic, Avrupa Ligi Danışma Kurulu üyeliğine seçildi
EuroCup’ta tarihi final
TÜM SPORLAR
2026 Kış Olimpiyatları’na adayız
İstanbul Park’ta heyecan başlıyor
Tarih yazdılar
TRANSFER
Danny Blind Fenerbahçe'ye teklif edildi
Alpay Özalan'ın transferi yattı!
Alanyaspor Başkanı'ndan Vagner Love ve Fenerbahçe açıklaması
SPOR MAGAZİN
Bu çalımdan sonra futbolu bıraktı
Şükran Ovalı'nın paylaşımı Asena Atalay'ı çıldırtacak
Amine Gülşe'nin nişan yüzüğü göründü
YAZARLAR
TÜM SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Demet Şener'in avukatı Aslı Hatemi'den ilginç 'boşanma' açıklaması
Kıyafetlerini Aslışah’a emanet etti
‘Ben de bir kanal açıp Çağla’ya rakip olacağım’
Muhabir affetti Podolski beraat etti
TÜM GÜNAYDIN HABERLERİ
GÜNDEM
Adana'da terör operasyonu: 13 gözaltı
Deniz Yücel cezaevinde evlendi
Diyarbakır’da 3 ilçedeki 14 köyde sokağa çıkma yasağı
Mersin’de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
TÜM GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Hosta Piknik FETÖ’nün gizli kasası
Gemimiz Akdeniz’e iniyor
Asgari ücretlinin primi devletten
THY’den ücretsiz konaklama projesi
TÜM EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Yeşilçam'dan bilinmeyen kareler
Uydudan çekilen sıra dışı Dünya fotoğrafları
TEM'de feci kaza... Trafik durdu
Tokat'ta öğrenci servisi devrildi: 16 yaralı
TÜM YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
ABD'nin ilk Müslüman kadın yargıcı nehirde ölü bulundu
Çin'den Kuzey Kore sınırına asker yığdığı iddialarına yalanlama
Etiyopya'da acil gıda yardımına ihtiyaç artabilir
Çin sınıra asker yığdığı iddialarını yalanladı
TÜM DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Dünyanın en ilginç havuzları
İstanbul'da lale zamanı
Dünyanın en ilginç havuzları
Sur'un çevre düzenlemesi beğenildi
TÜM GALERİLER
SABAH TV
HABER
Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye sert tepki!
'Kılıçdaroğlu hayatın yalanla dolu'
'Yükünüze omuz vermeye devam edeceğiz'
SPOR
Uğur Karakullukçu: "Semih'te görme kaybı var mı?"
Melo’dan 4-0 tepkisi
Felipe Melo yenilgi sonrası isyan etti!
SAĞLIK
Diş yüzeyi temizliği neden yapılmalıdır?
Ortodontik tedavi nedir, her yaşta yapılabilir mi?
Atv Haber gıda terörünün izinde!
KOMİK
Kedi, arkadaşını bırakmak istemeyince...
Arıkuşlarının böcek avı için dahiyane planı
Muzip nineden sulu şaka!
TÜM VİDEOLAR
ZİRAAT TÜRKİYE
KUPASI
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Spor Haberleri
Futbol Haberleri
Danny Blind Fenerbahçe'ye teklif edildi
Danny Blind
Fenerbahçe
'ye teklif edildi
FOTOMAÇ
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2017
09:24
Güncelleme Tarihi: 13.4.2017
09:43
Dick Advocaat ile sezon sonunda yolları ayıracak olan
Fenerbahçe
'ye
Danny Blind
teklif edildi.
HABERİN DEVAMI
1
2
3
SİTENE EKLE
CROPY
ARKADAŞINA GÖNDER
Danny Blind Fenerbahçe'ye teklif edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz