'ye teklif edildi

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 13.4.2017 09:24 Güncelleme Tarihi: 13.4.2017 09:43
Danny Blind Fenerbahçe'ye teklif edildi

Dick Advocaat ile sezon sonunda yolları ayıracak olan Fenerbahçe'ye Danny Blind teklif edildi.

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Danny Blind Fenerbahçe'ye teklif edildi
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