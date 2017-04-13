Lyon'da saha karıştı!

Lyon stadında ortalık karıştı! Taraftarlar arasında kavga çıktı. Lyon'lu taraftarlar tribünlerden sahaya atladı.

Beşiktaş ve Lyon taraftarları sahaya indi. 2 bin civarında taraftar şu an sahada. Olimpik Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, taraftarları sakinleştirmeye çalışıyor.

TRT 1'den verilen haberde; tribünde ses bombaları ve meşalelerin atıldığı ve bunun üzerine taraftarların sahaya indiği öne sürüldü.,

Lyon'dan açıklama: "Tribünün üst kısmından atılan meşaleler nedeniyle taraftarlar sahaya girdi"

UEFA yetkililerince Lyon-Beşiktaş maçının ertelenmesi görüşülüyor...

Lyon resmi televizyon kanalı: "Maç bu akşam oynanacak" açıklamasında bulundu.

Detaylar birazdan...

SON DAKİKA GÖRÜNTÜLERİ! Lyon Stadı'nda durum bu! pic.twitter.com/tWeXwcrG3I — Sabah Spor (@sabahspor1) April 13, 2017

FRANSIZ POLİSİ BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRDI