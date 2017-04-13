Lyon'da saha karıştı!

Giriş Tarihi: 13.4.2017 21:55 Güncelleme Tarihi: 13.4.2017 22:17
Lyon'da saha karıştı!

Lyon stadında ortalık karıştı! Taraftarlar arasında kavga çıktı. Lyon'lu taraftarlar tribünlerden sahaya atladı!

Lyon stadında ortalık karıştı! Taraftarlar arasında kavga çıktı. Lyon'lu taraftarlar tribünlerden sahaya atladı.

Beşiktaş ve Lyon taraftarları sahaya indi. 2 bin civarında taraftar şu an sahada. Olimpik Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, taraftarları sakinleştirmeye çalışıyor.

TRT 1'den verilen haberde; tribünde ses bombaları ve meşalelerin atıldığı ve bunun üzerine taraftarların sahaya indiği öne sürüldü.,

Lyon'dan açıklama: "Tribünün üst kısmından atılan meşaleler nedeniyle taraftarlar sahaya girdi"

UEFA yetkililerince Lyon-Beşiktaş maçının ertelenmesi görüşülüyor...

Lyon resmi televizyon kanalı: "Maç bu akşam oynanacak" açıklamasında bulundu.

Detaylar birazdan...

FRANSIZ POLİSİ BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRDI

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Lyon'da saha karıştı!
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