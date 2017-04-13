Lyon'da saha karıştı!

Lyon stadında ortalık karıştı! Taraftarlar arasında kavga çıktı. Lyon'lu taraftarlar tribünlerden sahaya atladı.
Beşiktaş ve Lyon taraftarları sahaya indi. 2 bin civarında taraftar şu an sahada. Olimpik Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, taraftarları sakinleştirmeye çalışıyor.
TRT 1'den verilen haberde; tribünde ses bombaları ve meşalelerin atıldığı ve bunun üzerine taraftarların sahaya indiği öne sürüldü.,
Lyon'dan açıklama: "Tribünün üst kısmından atılan meşaleler nedeniyle taraftarlar sahaya girdi"
UEFA yetkililerince Lyon-Beşiktaş maçının ertelenmesi görüşülüyor...
Lyon resmi televizyon kanalı: "Maç bu akşam oynanacak" açıklamasında bulundu.
Detaylar birazdan...
FRANSIZ POLİSİ BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRDI
SON DAKİKA GÖRÜNTÜLERİ! Lyon Stadı'nda durum bu! pic.twitter.com/tWeXwcrG3I— Sabah Spor (@sabahspor1) April 13, 2017