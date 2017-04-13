İlk 11'ler | Lyon-Beşiktaş

Beşiktaşi UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fransız ekibi Lyon'un konuğu olacak.

TSİ 22.05'te Lyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis üstlenecek. Teodoro Sobrino'nun dördüncü hakem olacağı mücadelede Carlos Gomez ile Jesus Gil Manzano da ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

İLK 11'LER

LYON: Lopes, Mammana, Diakhaby, Morel, Rafael, Tousart, Tolisso, Fekir, Valbeuena, Lacazette, Ghezzal

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Marcelo, Adriano, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk

LYON'DAN BEŞİKTAŞ MANZARALARI

ABOUBAKAR CEZALI

Beşiktaş'ta cezalı Vincent Aboubakar, mücadelede forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımın son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve UEFA tarafından 3 maçla cezalandırılan Aboubakar, Olympique Lyon karşısında oynayamayacak.

Olympique Lyon'da ise Maxime Gonalons, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

SINIRDAKİLER

Çeyrek final ilk maç öncesi iki takımda da kart sınırında oyuncular bulunuyor.

Beşiktaş'ta oynamaları halinde Marcelo Guedes, Oğuzhan Özyakup ve Caner Erkin yarın kart görmeleri durumunda rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Fransa temsilcisinde ise Maxwel Cornet, Sergi Darder, Rafael ile Lucas Tousart, kart sınırında yer alıyor.

195. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 195. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 194 maçtan 72'sini kazandı, 80'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı.

Avrupa arenasındaki 194 karşılaşmada rakip fileleri 250 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 278 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı.

Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.

EN FARKLI YENİLGİ LİVERPOOL'DAN

Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2007-2008'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a aynı skorla yenilmişti.

HÜKMEN ALDIĞI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

DEPLASMANDA 98. MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, Olympique Lyon karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 98. dış saha maçına çıkacak.

Avrupa'da 97 kez deplasman mücadelesine çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 22'sini kazandı. 19 deplasman maçını berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, konuk olduğu 56 müsabakada ise rakiplerine yenildi.

Deplasman maçlarında 108 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 181 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında bu sezon deplasmanda yaptığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi aldı.

FRANSIZ TAKIMLARINA KARŞI DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Fransa takımlarına karşı Avrupa kupalarında 6 maç yapan Beşiktaş, bunlardan 2'sini kazandı. Bu ülke ekiplerine karşı bir mücadeleyi berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, 3 karşılaşmada ise mağlup oldu.

Beşiktaş, Fransa temsilcileriyle deplasmanda yaptığı 3 maçı ise yenilgiyle tamamladı. 1994-1995'te Kupa Galipleri Kupası'nda Auxerre'e dış sahada 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı takım, 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde Paris Saint-Germain'e deplasmanda 2-1 yenildi. Beşiktaş, 2007-2008'de de yine Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer Olympique Marsilya ekibine konuk olduğu maçta 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Siyah-beyazlı takım Fransa ekipleriyle yaptığı 6 maçta 8 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Beşiktaş rakibi Olympique Lyon ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

ŞENOL GÜNEŞ İLE AVRUPA MAÇLARI

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 17. Avrupa kupası maçını yapacak.

Güneş döneminde geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladığı macerasını Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar getirdi.

Olympique Lyon'u geçip yarı finale çıkarak tarihinin en önemli başarısını yakalamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğündeki 16 Avrupa kupası maçında 6 galibiyet alırken, 8 müsabakadan beraberlikle ayrıldı ve 2 kez yenildi.

Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde rakip filelere 26 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

CENK TOSUN, DEMBA BA'YA ÇOK YAKIN

Bu sezon takımın en golcü oyuncusu durumunda bulunan Cenk Tosun, 2 gol atması halinde Demba Ba'yı geride bırakacak.

Avrupa kupalarında 7 golü bulunan ve son olarak Olympiakos ile yapılan rövanş maçında fileleri havalandırıp Mehmet Özdilek ile aynı sayıya ulaşan Cenk, Olympique Lyon karşısında bir gol atması halinde 8 kez bu sevinci yaşayan Demba Ba'yı yakalayacak. Cenk Tosun, 2 gol atarsa hem Demba Ba'yı geçecek hem de siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 9 kez fileleri havalandıran Pancu'yu yakalayacak.

Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı maçlarda bir kez gol sevinci yaşayan Cenk, Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 3 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezasından dolayı Avrupa kupalarında 3 maç oynayamayacak Vincent Aboubakar ise bu sezon 6 gole imza attı.

Beşiktaş'ta Ryan Babel bu sezon Avrupa kupalarında 2 golle katkı yaparken; Atiba Hutchinson, Adriano Correia ve Anderson Talisca birer kez bu sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın bir golünü ise Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta William Soares kendi kalesine atmıştı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN AÇIKLAMALAR

Lyon - Beşiktaş maçı öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve oyunculardan Gökhan Gönül, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendine güveni olan ve hücum futbolu oynayan bir takımla oynayacaklarını söylerken, maçtaki beklentisini de açıkladı. Gökhan Gönül de İstanbul'a iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirtti.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI...

"Dünya bir kriz yaşıyor, bunun da futbola yansıyan yanlarını görüyoruz. İşte dünkü bombalama olayı.. Hiçbir şeyde olmasın, insanlar ülkeler dostça yaşasın. Futbolu bu yzüden seviyorum aslında. Öncelikli hedefimiz bu şiddeti ortadan kaldırmak. Futbol huzurlu bir ortamda, şiddetin olmadığı ortamda oynanıyor. Evimize de ülkemize de o şiddeti koymamak lazım. Ülkeler biraz azgınlaştı."

"İyi bir takımla oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. Bir şaheser ortaya koymak istiyoruz. Yarınki oyunun bu eğlenceli tarafının ortaya çıkmasını istiyoruz."

"Ben sonuca değil, sürece bakıyorum. Skordan çok oyunun güzelliğini arıyorum. İyi bir takımla oynayacağız. Oynayacağımız oyun çok önemli. Futbolun karşılığını almak da istiyoruz. Hak edenin kazanacağı bir oyun olsun. Yarınki maç her şeyin sonu olmayacak. Bir avantaj olabilir."

"Pozitif futbol oynayan takıma karşı biz de neler yapabileceğimizi göreceğiz. Oyuncularım da neler yapacağını görecek. Diğer hiçbir rakibe benzetmek istemiyorum."

"LACAZETTE ÜST DÜZEY BİR OYUNCU..."

"Cezalı Aboubakar ve Quaresma bizimle olmayacak. Oraya takılıp kalacak değiliz. Güzel maç olmasını bekliyoruz. Futbol sahada oynanıyor. 17 yaşındaki genç de 38 - 40 yaşındaki oyuncu da oynuyor. Önemli olan o gün ne yapacağıdır. Biz de ona bakacağız. Yarın daha dikkatli, daha sorumlu olmak durumundayız."

"Lacazette üst seviyede bir oyuncu. Hücuma dönük bütün oyuncuları öyle. Bu bir avantaj. Bunu nasıl ters çevirirsiniz, siz de kendinize güveni yansıtırsınız. Biz de onu yapacağız. Kesinlikle saygı gösteriyorum. Manchester United daha pahalı, daha değerli oyunculardan görünüyor ama daha az gol atan bir yapıları olduğu görünüyor. Belki bizim de avantajımız bilinmemek. Bizim beklentimiz gol yemeden gol atabilmek."

İŞTE GÖKHAN GÖNÜL'ÜN AÇIKLAMALARI...

"Beşiktaş olarak her kulvarda sahaya kazanmak için çıkan bir takımız. Yarın da kazanamk için sahada olacağız. Hocamız maçla ilgili isteklerini belirtti. Biz de elimizden gelen her şeyi yapıp buradan olumlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz."

"Lyon ofansif olarak iyi olabilir ama zaafları da var. Önemlerimizi alacağız, defansif zaaflarını da değerlendirip iyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz."

"Kendi adımıza olabilecek en iyi skoru istiyoruz. Ama ne olacağını kimseden bilemez. Ben çok gördüm favori maça çıkıp mağlup olanları. Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyoruz. Tüm takım arkadaşlarım da bunun bilincinde."

"Biz 45 bin kişinin önüne çıktık, bunu fazla dert etmedik. İnşallah geri dönüşler yaşanmadan bu turu atlamak istiyoruz."

"Yetenek bir şeydir ama tecrübe her şeydir. Önemli olan beraber mücadele edebilmek, takım gibi mücadele etmek..."