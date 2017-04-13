Nuri Şahin gözyaşlarına boğuldu

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında karşılaştığı Fransız ekibi Monaco'ya 3-2 mağlup oldu. 12 Nisan Çarşamba günü oynanması gereken karşılaşma Borussia Dortmund takım otobüsüne yapılan saldırı sonrası 13 Nisan'a ertelenmişti. Karşılaşma sonrasında Dortmund'un tecrübeli futbolcusu Nuri Şahin, yapılan terör saldırısı hakkında konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamayarak şu ifadelere yer verdi:



"Doğru kelimeleri bulmak çok zor. Terör buraya hep uzaktı ama dün akşam itibariyle terörün ne olduğunu anladık. Sahaya gelene kadar futbolu düşünmedim. Aslında ne olduğunu eve geldiğimde eşim ve oğlumun kapı önünde beni beklediğini görünce anladım. Onların yüz ifadelerini unutamıyorum. Bu olay hakkında konuşmak bile beni zorluyor. Futbolun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hepimiz futbolu seviyoruz ve onun sayesinde iyi paralar kazanıp ayrıcalıklı bir hayat yaşıyoruz. Ama biz de insanız ve hayatta futboldan çok daha önemli şeyler var."