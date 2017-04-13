Sır mektuplar!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde önceki günkü Dortmund-Monaco
maçı öncesi biri futbolcu iki kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin soruşturma sürüyor. Alman ekibinin otobüsüne yönelik eylemle ilgili polis sır iki mektubun peşine düştü. Alman Focus dergisi, savcıların faşizm karşıtı bir internet sitesinde yayınlanan mektubu incelediğini, saldırının "futbol kulübünün ırkçı ve Neo-Nazi taraftarlarına karşı önlem almadığı için"
yapıldığının belirtildiğini öne sürdü. Bunun dışında olay yeri yakınında bulunan bir mektupta saldırının Alman ordusunun Suriye'de DEAŞ'e yönelik operasyonlara destek vermesine karşılık olarak yapıldığı belirtiliyor. Ancak mektubun savcıları yanıltmak için bırakılmış olabileceğine de dikkat çekilen ayrı bir nokta.
'STADA GELENE KADAR MAÇI DÜŞÜNEMEDİM'
Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin, Monaco maçının ardından duygusal açıklamalarda bulundu. Konuşurken gözyaşlarını tutamayan milli oyuncu "Doğru kelimeleri bulmak zor. Dün (önceki gün) akşam terörün ne olduğunu tam olarak anladık. Ne olduğunu eşim ve çocuğum beni kapının önünde beklerken görünce anladım. Onların yüz ifadelerini unutamıyorum. Sahaya gelene kadar futbolu düşünemedim. Futbol önemli ama ondan çok daha önemli şeyler var" dedi.
Dortmund otobüsüne yönelik gerçekleşen bombalı saldırıda otobüsün camları kırılırken biri futbolcu iki kişi yaralanmıştı.
MONACOLULARA EVLERİNİ AÇTILAR
Dortmund taraftarları maç ertelenince, 'Deplasman taraftarı için yatak' başlığıyla internette kampanya başlatıp Monacolulara evlerini açtı. Taraftarlar, birlikte fotoğraf paylaşıp teröre karşı dostluk mesajları yayınladılar.
Polis patlamanın olduğu yerdeki incelemelerini gün boyu sürdürdü.
4 SAATLİK ERTELEME BAŞVURUSU
Monaco, saldırı sonrası Ligue 1'deki maç saatinde değişiklik istedi. 74 puanla lider olan Monaco, Fransa Federasyonu'na başvurup cumartesi günkü Dijon maçının 18.00'den 22.00'ye alınmasını talep eti.
BARTRA AMELİYAT OLDU
Saldırıda cam parçaları kol ve el bileğine saplanan Marc Bartra hemen ameliyata alındı. Operasyon sonrası mesaj yayınlayan 26 yaşındaki futbolcu, "Gördüğünüz gibi daha iyiyim. Herkese desteği için teşekkür ederim" dedi. Bartra'nın en kısa sürede sahalara dönebileceği öğrenildi.