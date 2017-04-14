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Cristiano Ronaldo için şoke eden tecavüz iddiası
Cristiano Ronaldo için şoke eden tecavüz iddiası
Giriş Tarihi: 14.4.2017
21:56
Güncelleme Tarihi: 14.4.2017
22:12
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.
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