Fransız tezgahı

Lyon-Beşiktaş karşılaşması öncesi ortamı germeye çalışan Fransızlar amacına ulaştı.Nereden atıldığı belli olmayan torpil atılınca, bir grup fanatik Lyon taraftarı bunu fırsat bilerek, siyah-beyazlı tribüne saldırdı.taraftarlarımıza kadın-çocuk ayrımı yapmadan vurmaya başladı. Tüm bu olaylar yaşanırken, polis önce bir süre izledi, sonra olaylar büyüyünce, devreye girdi.Bu arada Lyon taraftarı sahayı işgal etti. Lyon Kulübü, "diyerek adeta suçu Beşiktaş'a attı. Günlerdir açıklamalarıyla olaylara çanak tutangerginliği yatıştırmak için mikrofonu eline alarak anons yaptı. Hakemler ve takımlar soyunma odasında beklemeye başladı.Oysa hem Gençlik veSpor Bakanı Çağatay Kılıç hem de Beşiktaş,Fransız polisine başvurarak önlemlerinalınmasını istemişti.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Lyon taraftarının sahaya girdiği fotoğrafları sosyal medyadan yorumladı. Eroğlu, "Bütün Fransa defansa geçmiş" ifadesini kullandı.Fransız polisi yaşanan olayların tansiyonu düştükten sonra sahada etten duvar ördü.Bazı Lyon taraftarları olaylara hazırlıklıydı. Öyle ki stada kar maskeleri ile gelmişlerdi.Sahaya dalan Fransızlar, yaptıkları çirkinliği bol bol selfie çekerek ölümsüzleştirdiler.Tribünde olaylar çıktı. Lyon taraftarı ve özel güvenlik Beşiktaş taraftarına saldırdı. Lyon taraftarı sahaya girdi.Maç başlamadı. Futbolcular soyunma odasında beklemeye başladı.UEFA maçın oynanacağını açıkladı.Futbolcular ve hakemler sahaya çıkmak için tünelin ucunda görüldü.Takımlar sahaya ayak bastı.Seremoni yapıldı.Takımlar ısınmaya başladı.Ve maç başladı.Maçı 55 bin 452 kişi izledi. Bunun 22 bini Türk taraftardı.Taraftarınadiyen O. Lyon Başkanı Aulas'ın kendistadında 60 bin kişilik tribünlere 20 binBeşiktaşlı'nın gelmesine ses çıkarmamasıve ardından olay çıkınca sorumlukendisi değilmiş gibidemesi kendi oyununun bir parçası.20 bin misafir taraftarın güvenliğindensorumlu olan Lyon'du. Fransız basınındagünlerdir bas bas bağırdılar,dediler. Biz demedik, kendileridediler. Buna bile bile lades denmez,Aulas'ın ucuz kurnazlığı denir...