Fransız tezgahı

Lyon-Beşiktaş karşılaşması öncesi ortamı germeye çalışan Fransızlar amacına ulaştı. Hem stat dışında hem de maç başlamadan tribünlerde olaylar yaşandı.
Nereden atıldığı belli olmayan torpil atılınca, bir grup fanatik Lyon taraftarı bunu fırsat bilerek, siyah-beyazlı tribüne saldırdı. Yüzlerinde maske olan Lyonlular,
taraftarlarımıza kadın-çocuk ayrımı yapmadan vurmaya başladı. Tüm bu olaylar yaşanırken, polis önce bir süre izledi, sonra olaylar büyüyünce, devreye girdi.
LYON TARAFTARI SAHADA
Bu arada Lyon taraftarı sahayı işgal etti. Lyon Kulübü, "Taraftarlar tribünün üst kısmından atılan meşaleler nedeniyle sahaya girdi"
diyerek adeta suçu Beşiktaş'a attı. Günlerdir açıklamalarıyla olaylara çanak tutan Lyon Başkanı Jean- Michel Aulas,
gerginliği yatıştırmak için mikrofonu eline alarak anons yaptı. Hakemler ve takımlar soyunma odasında beklemeye başladı.
OYSA BİZ UYARMIŞTIK!
Tüm bunlar yaşanırken, geç uyanan Fransız polisi takviye ekipleri stat içine soktu.
Oysa hem Gençlik ve
Spor Bakanı Çağatay Kılıç hem de Beşiktaş,
Fransız polisine başvurarak önlemlerin
alınmasını istemişti.
Kadın ve çocuk demeden vurdular
Koltuk değneğini silah gibi kullandı
BÜTÜN FRANSA DEFANSTA!
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Lyon taraftarının sahaya girdiği fotoğrafları sosyal medyadan yorumladı. Eroğlu, "Bütün Fransa defansa geçmiş" ifadesini kullandı.
OLAYLAR BİTTİ ÖYLE GELDİLER!
Fransız polisi yaşanan olayların tansiyonu düştükten sonra sahada etten duvar ördü.
MASKELİ ÇETE
Bazı Lyon taraftarları olaylara hazırlıklıydı. Öyle ki stada kar maskeleri ile gelmişlerdi.
SELFİE ÇEKTİLER
Sahaya dalan Fransızlar, yaptıkları çirkinliği bol bol selfie çekerek ölümsüzleştirdiler.
DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
21:00
Tribünde olaylar çıktı. Lyon taraftarı ve özel güvenlik Beşiktaş taraftarına saldırdı. Lyon taraftarı sahaya girdi.
22:05
Maç başlamadı. Futbolcular soyunma odasında beklemeye başladı.
22:25
UEFA maçın oynanacağını açıkladı.
22:37
Futbolcular ve hakemler sahaya çıkmak için tünelin ucunda görüldü.
22:40
Takımlar sahaya ayak bastı.
22:43
Seremoni yapıldı.
22:44
Takımlar ısınmaya başladı.
22:50
Ve maç başladı.
Maçı 55 bin 452 kişi izledi. Bunun 22 bini Türk taraftardı.
Bir görüş
Bülent TİMURLENK
UCUZ KURNAZLIK!
Taraftarına "İstanbul'a sakın gitmeyin"
diyen O. Lyon Başkanı Aulas'ın kendi
stadında 60 bin kişilik tribünlere 20 bin
Beşiktaşlı'nın gelmesine ses çıkarmaması
ve ardından olay çıkınca sorumlu
kendisi değilmiş gibi "Burası benim stadım"
demesi kendi oyununun bir parçası.
20 bin misafir taraftarın güvenliğinden
sorumlu olan Lyon'du. Fransız basınında
günlerdir bas bas bağırdılar, "Lyon stadı tarihinde hiç bu kadar deplasman taraftarını bir arada görmedi. Kale arkalarında 20 yıldır tavırları belli, aşırı sağcı Ultras grupları var. Yönetim yanlış yaptı"
dediler. Biz demedik, kendileri
dediler. Buna bile bile lades denmez,
Aulas'ın ucuz kurnazlığı denir...