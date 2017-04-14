Lyon-Beşiktaş | Yazık oldu...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Lyon'la karşılaştı. Maç öncesi çıkan olaylar nedeniyle normal süresinden 45 dakika geç başlayan maç 2-1 Lyon üstünlüğü ile tamamlandı.

Beşiktaş'ın golü 15. dakikada Babel'den gelirken Lyon bu gole 83. dakikada Tolisso ile karşılık verdi. 84. dakikada ise kale ağzında çalım yapmaya çalışan Fabri'den topu kapan Morel'in golü skoru belirledi.

İki takım arasındaki rövanş maçı 20 Nisan'da İstanbul'da Vodafone Arena'da oynanacak.

FRANSIZ HOLİGANLAR BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRDI!

Stat: Lyon

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Javier Rodriguez, Pau Cebrian Devis (İspanya)

Olympique Lyon: Lopes, Rafael (Dk. 53 Jallet), Mammana, Diakhaby, Morel, Ghezzal (Dk. 52 Cornet), Tousart, Tolisso, Valbuena, Fekir, Lacazette

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic (Dk. 64 Necip Uysal), Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 74 Tolgay Arslan), Babel, Talisca, Adriano, Cenk Tosun (Dk. 86 Gökhan İnler)

Goller: Dk. 15 Babel (Beşiktaş), Dk. 83 Tolisso, Dk. 84 Morel (Olympique Lyon)

Sarı kartlar: Dk. 19 Rafael, Dk. 58 Lacazette, Dk. 67 Fekir, Dk. 73 Jallet, Dk. 80 Valbuena (Olympique Lyon), Dk. 21 Marcelo, Dk. 83 Tolgay Arslan (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Olympique Lyonlu futbolcuların uzaklaştıramadığı topu ceza alanı içinde sol çaprazda önünde bulan Marcelo'nun vuruşunda, kaleci Lopes son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

9. dakikada Oğuzhan Özyakup'un soldan kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Tosic, meşin yuvarlağı Marcelo'nun önüne gönderdi. Bu oyuncunun etkisiz vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.

10. dakikada ani gelişen Olympique Lyon atağında Fekir, kaleci Fabricio ile sol çaprazda karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kalesini terk eden Fabricio'ya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

15. dakikada Beşiktaş, güzel bir serbest vuruş organizasyonuyla öne geçti. Talisca, topu kaleye vurmak yerine ceza alanı önünde bekleyen Babel'i gördü. Bu oyuncu rakibinden güzel bir hareketle sıyrıldığı anda yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

20. dakikada Tolisso'nun son çizgideki pasında ön direkte topla buluşan Lacazette'nin şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Beşiktaş savunması tehlikeyi daha sonra uzaklaştırdı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Oğuzhan Özyakup'un soldan kullandığı korner atışında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Talisca, kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

55. dakikada Talisca'nın kaptırdığı topta Olympique Lyon atağında Morel'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Valbuena, meşin yuvarlağı kaleye göndermeye çalıştı. Kaleci Fabricio'nun tokatladığı topu savunma kafayla kornere attı.

64. dakikada Olympique Lyon, ikinci yarıda etkili olduğu sağ kanattan bir kez daha geldi. Rakiplerinden kurtulan Valbuena'nın plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

71. dakikada Marcelo'nun büyük hatasında topu alan Lacazette, hızlı bir şekilde Beşiktaş ceza alanına yöneldi. Tosic'in müdahale edemediği Lacazette, kaleci Fabricio'yu geçtikten sonra yerden vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

78. dakikada sağdan Fekir'in kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Tolisso'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Tolisso, önünde bulduğu meşin yuvarlağı sert bir vuruşla auta attı.

83. dakikada Valbuena'nın sol çaprazdan kullandığı serbest atışta savunmadan seken topu önünde bulan Tolisso, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-1.

84. dakikada rakibine baskı yapan Olympique Lyon, ikinci golü buldu. Geri pasta üç oyuncunun baskısıyla karşılaşan Fabricio'nun hatasında topu kapan Morel, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde filelere gönderdi: 2-1.

Beşiktaş, son dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

MAÇ SAATİNDE BAŞLAYAMADI

Lyon-Beşiktaş maçı öncesi tribünlerde olaylar çıktı. Fransız ekibinin taraftarları sahaya inerken, güvenlik güçleri ve kulübün başkanı seyircileri sakinleştirmeye çalıştı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Lyon ile karşılaşıyor. Mücadele öncesi Lyonlu taraftarlar saha dışında olduğu gibi saha içinde de olaylar çıkardı. Yaklaşık bine yakın taraftar sahaya inerek kale direklerine saldırıp, fileleri sökmeye çalıştı. Güvenlik güçleri ve kulüp yöneticilerinin çabaları sonucu taraftarlar sahadan çıkarıldı. Güvenlik önlemleri tam anlamıyla alınamadığı için ise karşılaşma 22.05'te başlayamadı.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile yaptığı ilk karşılaşmada, sakat Ricardo Quaresma'nın yokluğunda bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldı.

Güneş, Quaresma'nın kadroda yer almamasının ardından orta sahanın sağında Ryan Babel'i görevlendirdi. Babel'in sağ kanatta oynadığı karşılaşmada Adriano Correia da orta sahanın solunda şans buldu.

Şenol Güneş, orta sahadaki değişikler sonrası savunmada da rotasyona gitmek zorunda kaldı. Adriano'nun orta sahaya geçtiği Beşiktaş'ta sol bekte Dusko Tosic, forma giydi. Matej Mitrovic ise Tosic'in boşalttığı stoperde Marcelo Guedes ile rakip ataklarını önlemeye çalıştı.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı maça göre Olympique Lyon karşısında tek değişiklik yaptı.

ABOUBAKAR'IN CEZASI BAŞLADI

Beşiktaş'ın son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve UEFA tarafından 3 maç ceza alan Vincent Aboubakar'ın bu cezası, Olympique Lyon mücadelesiyle başladı.

Aboubakar'ın yokluğunda Cenk Tosun, forvet hattında şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ile Talisca ilk 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın yedeklerinde ise Tolga Zengin, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Andreas Beck, Atınç Nukan ve Gökhan İnler yer aldı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Karşılaşmaya Beşiktaşlı taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

Fransa'da yaşayan siyah-beyazlı taraftarların yanı sıra Türkiye ve çevre ülkelerden Lyon'a gelen çok sayıda taraftar, statta kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Mücadeleyi 30 bine yakın siyah-beyazlı taraftar izledi. Beşiktaş, arkasına aldığı taraftar desteğiyle adeta bir iç saha maçı oynadı. Maç öncesinde yaşanan olaylar sonrası kale arkasındaki bazı Olympique Lyonlu taraftarların yerinden ayrıldığı gözlendi.

Lyon Stadı'nın üst bölümlerini siyah-beyazlı taraftarlar tamamen doldururken, Fransız taraftarların yoğunluğunun kale arkası tribünlerinde olduğu görüldü.