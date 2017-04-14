UEFA'dan Beşiktaş açıklaması!

Lyon ve Beşiktaş maçı öncesi yaşanan tribün olaylarına dair UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı Levent Bıçakçı'dan önemli bir açıklama geldi.

"SORUMULUK EV SAHİBİNİN"

NTV Spor'a konuşan UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı Levent Bıçakçı, "UEFA disiplin hükmüne göre ev sahibinin kusuru vardır. Beşiktaş taraftarının yapmış olduğu, tespit edilen bir şey varsa ceza alabilir fakat ekstra bir ceza olmaz. Sorumluluk ev sahibi ekipte. Gözlemcinin vereceği raporun ardından disiplin ve Tahkim, olaya bakar. Bu konu Tahkim'e gelirse ben ve Fransız üye toplantıya katılamaz. Karar üç günde açıklanır." ifadelerini kullandı.