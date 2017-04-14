UEFA'nın Lyon ve Beşiktaş'a vereceği ceza...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylara dair UEFA'nın nasıl bir cezai yaptırım uygulayacağı merak konusu oldu.

Lyon'lu holiganların Beşiktaşlı taraftarlara saldırması, ardından tribünlerde meşale yanması ve Lyon taraftarlarının sahaya girmesi ile gelişen olaylar maçın 45 dakika geç başlamasına neden olmuştu.

UEFA, hakem ve gözlemcilerinden gelen raporları incelerken dahan önceki yaptırımlarına baktığımız da iki takımı da para cezasının beklediğini görüyoruz.

FRANSIZ HOLİGANLAR BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRDI!

LYON'A CEZA MUTLAKA GELMELİ

UEFA Disiplin Talimatnamesine göre, ev sahibi kulüp saha içi ve tribünlerin güvenliğini sağlamak zorunda. Bu sebeple maçta yaşananlar Lyon kulübünün sorumuluğuna giriyor. Tribünlerde holiganların Beşiktaşlılara saldırması ve ardından taraftarların sahaya girmesi konularında Lyon yönetiminin açık bir acziyeti gözleniyor. UEFA 'Aksi ispatlanmadığı sürece, bu sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüp ceza alır' diyor. Zaten Lyon Başkanı Aulas'ın maç sonu açıklamaları da 'aksini ispatlamak' ifadesi üzerine. Ancak UEFA'nın Lyon'a ciddi bir para cezası vermesi gündemde.

BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN TEHLİKE

Beşiktaş ise Babel'in golünden sonra yanan meşaleler nedeniyle ceza alacak. Bu konuda UEFA'nın tavizi yok. Hakem Miguel Lahoz'un da kaptan Oğuzhan aracılığı ile tribünleri uyarması, olayın raporlara işlendiği anlamına geliyor. Öte yandan siyah beyazlı takımın daha önce yine tribün olayları sebebiyle UEFA'dan para cezası almış olması tedirginlik yaratıyor. UEFA, yeni cezalar verirken eski dosyalara da bakıyor ve bu verilecek cezayı etkiliyor. Ancak İstanbul'daki maçın seyircisiz oynanması gibi bir ceza beklenmiyor. UEFA, 'ırkçılık' gibi konular dışında saha kapatma/seyircisiz oynama cezalarını uygulama taraftarı değil.

DAHA ÖNCEKİ CEZALAR NELERDİ?

UEFA yönetimi, Disiplin Yönetmeliğine göre son dönemde sahaya taraftar girmesi (bu örnekler hep oyun akarken yaşandı) ya da tribünlerde çıkan olaylar/yanan meşaleler nedeniyle kulüplere para cezası kesti.

BEŞİKTAŞ'A PARA CEZASI - 2017

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ile oynanan maçta, Beşiktaş'lı taraftarların verdiği rahatsızlık ve meşale yakması nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 60 bin avro para cezası vermişti.

SAHAYA GİREN TARAFTAR İÇİN - 2017

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'lar rövanş maçında sahasında Paris Saint Germain'i (PSG) 6-1 yenen Barcelona, çeyrek final turunu getiren son golün atılmasının ardından bazı taraftarlarının sahaya girmesinden dolayı para cezasına çarptırıldı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Barcelona-PSG maçında taraftarın sahaya girmesiyle disiplin yönetmenliğinin 16. maddesinin ihlal edildiğini açıklayarak, İspanyol kulübüne 19 bin avro para cezası verildiğini duyurmuştu.

MEŞALE CEZALARI - 2017

St. Etienne, taraftarlarının yaktığı meşaleler nedeniyle 50 bin Euro para cezasına, Rostov ise 16 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

BAYERN, MANCHESTER CITY VE ARSENAL'A PARA CEZASI - 2017

Monaco maçında taraftarın sahaya girmesi ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle Manchester City'ye 18 bin Euro para cezası verildi. Arsenal ise taraftarların saha içine müdahalesi sebebiyle 5 bin Euro, Bayern Münih ise sahaya yabancı madde atımı yüzünden 3 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler