Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk oldu

Beşiktaş'ta uzun süredir gündemi meşgul eden Divan Kurulu Başkanlık Seçimi gerçekleşti. Kemal Çiloğlu'nun adaylıktan çekilmesi ve eski başkan Yalçın Karadeniz'in kınama suçu nedeniyle aday olamadığı seçime tek aday olarak katılan Tevfik Yamantürk başkan oldu. 1116 üyenin katılımıyla gerçekleşen seçimde 933 oy kullanıldı. 58 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 875 oy alan Tevfik Yamantürk, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı oldu.

Tevfik Yamantürk'ün listesi şu şekilde:



Asil üyeler

Fethi Hinginar

Fikret Kuzucu

Turgay Pirinç

İlhan Gölvan



Yedek üyeler

Korkut Soydan

Haluk Özgerçek

